«Азов» опубликовал видео с расстрелом российского военного. В РФ требуют казни причастных

Украинский батальон «Азов»* опубликовал видео со стрельбой, предположительно, по российскому военному, раненному в ходе боя и безоружному. Информацию уже проверяют в ООН, российский Следственный комитет также начал расследование. В Кремле назвали причастных «фашистами», которых надо «уничтожать», зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал к казням, а в МИД РФ пообещали «добиваться международного расследования всех военных преступлений» Киева. Украинские власти видеозапись не комментировали.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что изучает опубликованное видео с расстрелом российского военного членом украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также информацию газеты New York Times об убийстве Вооруженными силами Украины военнопленных.

Видеозапись расстрела, снятая на экшн-камеру на шлеме украинского бойца, была опубликована 15 июля в Telegram-канале «Азова». На кадрах видно, как военный идет по окопу и находит раненого российского солдата. Он тут же открывает по нему огонь, хотя тот безоружен, и кричит ругательства в адрес жертвы. Параллельно украинский военный общается по рации с сослуживцами, которые поддерживают его действия. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, инцидент произошел в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.

Статью об убийстве пленных NYT опубликовала еще 6 июля. В ней американская газета со ссылкой на врача из Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщила о трех случаях убийств российских военных, попавших в плен к ВСУ. Один из убитых, по словам врача, просил о медицинской помощи.

«Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном «Азов» на своем канале Youtube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих. Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга прав человека», — сообщила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.

«Надо уничтожать»

В России призывают ответить на расстрел военного симметрично. Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после содеянного противник не имеет права на милосердие и пощаду.

«Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! <...> Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что ссылаться на Женевские конвенции (междурнародные договоры, устанавливающие международно-правовые стандарты гуманного обращения в военное время) при обсуждении опубликованных «Азовом» кадров бессмысленно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причастных к расстрелу «фашистам» и призвал к их «уничтожению».

«Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать», — заявил он, добавив, что российские военные на передовой «так и делают» (цитата по РИА Новости).

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал видео расстрела российского военнослужащего «демонстрацией ощущения собственной безнаказанности» и тотальной поддержки со стороны Запада.

«Добивать раненых и безоружных — это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти «подвиги» окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», — сказал Мирошник.

Он обвинил власти Украины в демонстративном игнорировании норм международного гуманитарного права и заверил, что Россия «будет добиваться проведения международного расследования всех военных преступлений» Киева и привлечения к ответственности «и исполнителей, и тех, кто демонстративно «благословляет» их».

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку, и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» – заключил он.

Российский Следственный комитет уже начал расследование обстоятельств расстрела.

«Следователи СК России будут расследовать <…> обстоятельства расстрела российского военнослужащего. <…> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Украинские власти на данный момент никак не комментировали опубликованное «Азовом» видео.