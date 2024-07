Немецкий врач ВСУ рассказал об убийствах сдающихся россиян. Его слова подтвердил сослуживец

Украинские власти должны проверить всплывшую информацию о том, что бойцы ВСУ жестоко убили российского военнопленного, призвала в Telegram уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова.

«В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного. Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — написала Москалькова.

Она попросила расследовать случившееся украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. Ранее МИД России заявил, что все рассказанное в СМИ об этом убийстве будет проверено.

«Данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования», — указал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Отдельно информацию о расстреле российского бойца прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что о подобных случаях со стороны Украины давно известно, это далеко не первый раз.

«Вы знаете, смешно наблюдать за тем, как американские журналисты... делают вид, что не знают о пытках в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее. Смешно», — сообщила Захарова.

Собственную проверку инцидента также пообещал Следственный комитет России. Он уточнил, что речь о раненом солдате, которого добили выстрелом в голову .

«Просто выстрелил ему в голову»

Об убийстве раненого российского военнопленного рассказала 6 июля американская газета The New York Times (NYT). Издание узнало про этот случай от бывшего члена отряда иностранных наемников The Chosen Company («Избранная компания»), немецкого медика Каспара Гроссе.

По его словам, это случилось 23 августа 2023 года, после штурма подразделением российских позиций к югу от села Первомайское. После боя тяжелораненый и безоружный российский солдат по траншее дополз до наемников.

«Гроссе видел, как он просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Наступили сумерки. Гроссе искал бинты... Один из солдат подошел и выстрелил из своего оружия в торс русского. Тот упал, все еще дыша. Другой солдат «просто выстрелил ему в голову», как вспоминал Гроссе в интервью», — описывает газета.

Первым в сдающегося выстрелил наемник из Греции с позывным Зевс. Затем, по словам Гроссе, «из милосердия» его добил из автомата Калашникова боец по кличке Казак. Оба отказались отвечать на расспросы NYT.

По словам медика Гроссе, его так «расстроил» этот эпизод, что мужчина поссорился с командиром, хотя «все еще считает друзьями» членов своего отряда. В присутствии других наемников он потребовал, чтобы остальные не трогали военнопленных.

«Я сказал, что, поскольку я медик, я хочу, чтобы пленные находились под моей опекой, и никто не мог в них стрелять. Они должны попадать ко мне здоровыми или, по крайней мере, в том виде, в котором вы их нашли», — вспоминает немец.

Во главе The Chosen Company стоит бывший национальный гвардеец армии США из Айовы Райан О'Лири, отмечает газета. Американец заявил изданию, что рассказанного Гроссом никогда не было.

«Он сказал, что его бойцы убивали раненых россиян, но только тех, кто мог дать отпор», — передает NYT.

«Стучит на братьев»

В статье NYT описан не только этот случай. В тот же день, 23 августа 2023 года, на тех же позициях (под Первомайским) Зевс бросил гранату в российского солдата, который поднял руки и хотел сдаться. После этого грек смеялся. Это убийство попало на видео, и его опубликовали украинские военные, но обрезав так, чтобы исказить суть. Позже наемники The Chosen Company обсуждали в своем групповом чате расстрел других российских пленных, в которых тоже участвовал Зевс. Он же еще «тысячу раз» хвастался Гроссе, что однажды застрелил одного из пленных в голову, подойдя к нему сзади и несколько раз спустив курок. Обсуждение таких случаев в отряде The Chosen Company журналисту NYT подтвердил Бенджамин Рид — военный, вступивший в подразделение уже после произошедшего. Он рассказал о словах сослуживцев про убийство «какого-то русского, просившего его пощадить».

«Убийство военнопленных — нарушение Женевских конвенций. Как только солдаты ясно заявляют о намерении сдаться, их нельзя атаковать, и они должны быть безопасно взяты под стражу», — подчеркивает NYT.

Тем не менее, на Украине никак не расследовали случившееся. Неназванные украинские военные, с которым связалась газета, ограничились заявлением, что «поднятый вопрос будет тщательно изучен и проверен».

Осенью 2023-го Гроссе ушел от наемников из-за разочарования в них. После того как журналисты начали расспрашивать членов его бывшего отряда, в их групповом чате возмутились, что кто-то «стучит на братьев». А командир отряда пообещал годы тюрьмы любому, кто разгласит конфиденциальную информацию о наемниках.

«Некоторые вещи, о которых говорят журналисты, были известны лишь нескольким людям. Но мы все равно закинем широкую сеть, чтобы поймать кролика», — пригрозил американец в чате.