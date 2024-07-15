Военная операция на Украине, день 873-й

ВС РФ уничтожили существенную часть группировки ВСУ в Новоселовке Первой на Покровском направлении в ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона
Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, украинская армия уже потеряла более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья, сообщает «Страна.ua».
Средства ПВО сбили и перехватили шесть беспилотников над Орловской, Брянской и Курской областями — Минобороны РФ
ВС РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Над Орловской областью средства РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор региона.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее из-за визитов Орбана в Россию и Китай, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам одного из собеседников издания, если в тот же день, когда должна пройти встреча в Будапеште, Боррель созовет официальную встречу, министры не смогут поехать в Венгрию. Как отметил другой дипломат, таким образом Евросоюз хочет «послать четкий сигнал» Венгрии, что та не может говорить от лица всего ЕС.
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских БПЛА: 15 над Брянской областью, 6 над Крымом и один над Липецкой областью, сообщили в Минобороны РФ.