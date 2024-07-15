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Политика

Военная операция на Украине, день 873-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 873-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы ночью произошли в Одессе. Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 22 беспилотника над российскими регионами: пять над Брянской областью, шесть над Крымом и один над Липецкой областью. Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее из-за визитов Орбана в Россию и Китай, пишет Politico. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:41

ВС РФ уничтожили существенную часть группировки ВСУ в Новоселовке Первой на Покровском направлении в ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона

9:34

Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, украинская армия уже потеряла более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

9:17

Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья, сообщает «Страна.ua».

9:10

8:59

Взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает издание «Страна.ua».

8:54

Средства ПВО сбили и перехватили шесть беспилотников над Орловской, Брянской и Курской областями — Минобороны РФ

8:44

ВС РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

8:36

Взрывы прозошли в Одессе, сообщило издание «Обозреватель».

8:28

Над Орловской областью средства РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор региона.

8:23

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины — онлайн-карты

8:15

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.

8:12

Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Одессе.

8:10

8:09

Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее из-за визитов Орбана в Россию и Китай, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам одного из собеседников издания, если в тот же день, когда должна пройти встреча в Будапеште, Боррель созовет официальную встречу, министры не смогут поехать в Венгрию. Как отметил другой дипломат, таким образом Евросоюз хочет «послать четкий сигнал» Венгрии, что та не может говорить от лица всего ЕС.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских БПЛА: 15 над Брянской областью, 6 над Крымом и один над Липецкой областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 873-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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