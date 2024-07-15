Военная операция на Украине, день 873-й

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Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее из-за визитов Орбана в Россию и Китай, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. По словам одного из собеседников издания, если в тот же день, когда должна пройти встреча в Будапеште, Боррель созовет официальную встречу, министры не смогут поехать в Венгрию. Как отметил другой дипломат, таким образом Евросоюз хочет «послать четкий сигнал» Венгрии, что та не может говорить от лица всего ЕС.