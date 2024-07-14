«Машина убийств»: в МИД России нашли «американский след» в покушениях на Путина Захарова сообщила, что покушение на Путина готовилось на деньги США

За украинской разведкой стоят американские деньги, а значит, США косвенно причастны к покушениям Киева на Владимира Путина, заявили в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова высказалась об этом после того, как на Украине признались в попытках устранить президента России. На фоне покушения на Дональда Трампа дипломат также призвала Вашингтон перестать бесконтрольно посылать Киеву деньги и направить их на обеспечение безопасности США.

Украинские спецслужбы готовят покушения на Владимира Путина с помощью денег США, которые Киев получает в рамках западной поддержки, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины. — «Газета.Ru»), СБУ (Служба безопасности Украины. — «Газета.Ru») и в целом Банковой (улица, где расположена администрация президента Украины. — «Газета.Ru» ) и не было бы», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что власти Украины превратились в «террористическую структуру» из-за того, что Белый дом бесконтрольно посылает им деньги и оружие. Дипломат обвинила Киев в терактах против политиков и гражданского населения, а также обозвала «машиной убийств».

«Один только сайт «Миротворец», опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей», — отметила представитель МИД.

США нужно пересмотреть свою внешнюю и внутреннюю политику, призвала Захарова. В свете покушения на экс-президента США Дональда Трампа американцам лучше тратить деньги на собственную безопасность, чем на поддержку украинских властей, считает она:

«Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?»

Признание главы разведки Украины

О покушениях на Путина 13 июля рассказал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Они (попытки покушения. — «Газета.Ru») были, но, как видите, тоже пока неудачные», — отметил чиновник.

По мнению Буданова, россияне «боятся» потерять Путина, так как воспринимают его как гаранта стабильности. В начале СВО глава ГУР уже говорил о том, что российского лидера пытались убить «представители Кавказа». Ту попытку он назвал совершенно неудачной и не получившей огласку.

Кремль прокомментировал последнее заявление Буданова, заявив об очевидности подобных планов со стороны Киева.

«Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский прежде тоже не отрицал, что Киев может попытаться убить Путина. По мнению украинского лидера, это легитимная цель.

«Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», — отвечал он на соответствующий вопрос.

Как пытались убить Путина

По разным данным, Путин пережил уже более десятка покушений.

Первый раз его хотели устранить еще в 2000 году, когда политик не был президентом. Чеченские боевики тогда наняли снайпера, чтобы тот застрелил Путина на похоронах бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Однако Федеральная служба охраны РФ была в курсе опасности, на церемонии приняли повышенные меры безопасности, и покушение не состоялось.

В те времена на фоне чеченского конфликта Путин в принципе считался одной из главных мишеней террористов, и порой на публике его охраняли не только обычные снайперы, но и гранатометчики.

Боевики же из Чечни действовали не только самостоятельно, но и вместе с террористами с Ближнего Востока. Так, в том же 2000-м было сорвано покушение на Путина в Ялте при участии чеченцев и арабов. Исполнителей задержала Служа безопасности Украины и передала ФСБ.

Преследовали боевики Путина также в Азербайджане и в Иране, где две попытки убийств во время его рабочих поездок в 2001 году предотвратили местные спецслужбы.

В покушения на первое лицо обычно записывают и инциденты с психически нездоровыми людьми, которые периодически пытаются прорваться в Кремль. Например, в 2002 году 38-летний Иван Зайцев решил проехать на легковушке через Боровицкие ворота Кремля, назвался охране президентом России и устроил потасовку. Позже он заявил, что Путин — немецкий шпион, поэтому ему надо отрезать голову. В итоге мужчина попал в психиатрическую больницу.

Сам Путин говорил, что доверяет своей личной охране. Он также вспоминал, что разговаривал о покушениях с покойным Фиделем Кастро, пережившем множество из них. По словам Путина, кубинский лидер назвал ему единственный секрет — нужно лично заниматься своей безопасностью.

«Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось... Знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — однажды сказал президент РФ.