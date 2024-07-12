Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 870-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 870-й день

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости
Турция призвала возобновить стамбульские переговоры и заключить «справедливый мир». ООН одобрила украинскую резолюцию с требованием вывести российские войска с территории Запорожской АЭС. Байден заявил, что у него нет «веских причин» для общения с Путиным. Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на $250 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:29

Официальный представитель МИД РФ об оговорке Байдена на саммите НАТО:

8:28

Венгрия напомнит Украине на Совете с НАТО, что ее вступление в альянс сейчас нереально — глава венгерского МИД Петер Сийярто

«Реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией».

8:27

НАТО разработает «интегрированную систему ПВО Украины» — заявлении по итогам заседания Совета Украины — НАТО «НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике».

8:20

Турция призывает возобновить стамбульские переговоры — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган

«Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

8:15

Минобороны РФ показало, как операторы запускают «на охоту» дрон-разведчик «Суперкам»:

8:10

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с требованием немедленно вывести российские войска Запорожской АЭС. «За» проголосовали 99 из 192 стран.

«Украина сама не в состоянии исполнять эту резолюцию. Украинский постпред с трибуны говорил о том, что не должно быть никаких атак на станцию, а они осуществляются самой Украиной. Полагаю, что никто в здравом уме не думает, что Россия наносит удары по своей же АЭС», — прокомментировал постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

8:05

Президент США Джо Байден заявил, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным, если тот сам позвонит и «изменит свое поведение».

«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если он позвонит мне и захочет беседовать... Готов ли Путин к диалогу? Я готов, но не готов, если он не изменит свое поведение».

Байден также отметил, что сейчас у него нет «веских причин» для их общения.

8:02

Австралия передаст Киеву свой крупнейший пакет военной помощи на $250 млн — Минобороны страны

«Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине», — указало ведомство.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 870-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Генерала Росгвардии осудили на девять с половиной лет. Теперь он просится на СВО
Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО
«Я могу к жертве дьявола применять пытки»: как в России изгоняют бесов
Диакон Ключников: определить одержимость людей нечистой силой — сложная задача
Демократы выступят против Байдена после оговорок на саммите
В МИД РФ высказались об укреплении границы с Абхазией после перестрелки
МИД подтвердил заинтересованность России в создании совместных самолетов с Минском
В Нижегородской области произошло ДТП с 11 автомобилями
В США признали, что пресс-конференция не помогла Байдену
Новости и материалы
Захарова иронично назвала Байдена «пророссийским кандидатом»
В России могут ввести наказание за скручивание автопробега
Украинский дипломат хочет уволиться после скандала с мужем-миллиардером
В МИД РФ считают, что ЕС может собирать данные о российских объектах в Армении
Создан чат-бот в Telegram для выявления рака кожи за несколько секунд
В Первом МГМУ создали чат-бота для скрининга рака кожи за несколько секунд
Шольц оценил состояние Байдена
Посол РФ заявил о желании золотого миллиарда «высасывать соки» из всех регионов
Трамп: украинский конфликт не должен был начинаться
Стало известно, как Макрон разгневал Францию отчаянным письмом
Россия заинтересована в урегулировании конфликта между Лукашенко и Пашиняном
Маск сделал резкий выпад в адрес Байдена
В Белом доме оценили пресс-конференцию Байдена фразой «чертовски хорош»
В МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении
Российские бомбардировщики поразили бронетехнику ВСУ
Орбан встретился с Трампом во Флориде
Стало известно, что Белый дом годами скрывал ухудшение состояния Байдена
Россияне оценили важность чека при покупке товаров
Названы пять самых вредных продуктов для фигуры
Все новости
Байден попытался оскорбить Путина
Какие машины можно купить со скидкой в июле
«Газета.Ru» перечислила автомобили, на которые россиянам дадут скидки в июле
В Австралии арестовали супругов-россиян по подозрению в шпионаже
Полянский показал в ООН доказательство атак ВСУ по ЗАЭС
«Тайцы любят русских за менталитет». История россиянки, переехавшей на Пхукет
Россиянка Катерина М. заявила, что русские привезли в Таиланд хороший сервис
Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката, высказавшегося о смягчении его наказания
Следствие снова попросило перевести генерала Попова под домашний арест
10 идей Джорджо Армани, которые сделали его миллиардером
Минский винный завод отказался от поставок в Россию, где его продукцию обозвали «шмурдяком»
Минский завод вин объяснил прекращение поставок в Россию таможенными пошлинами
Во Франции загорелся шпиль знаменитого Руанского собора. Что известно
Пожар на шпиле собора в Руане локализован
Санкции против России сработали в Казахстане: Астана избавляется от российских ценных бумаг
Депозитарий Казахстана потребовал вывести российские ценные бумаги из-за санкций США
Вот та молодая шпана: стоит ли смотреть «Байкеров» с Томом Харди и Джоди Комер
В сети вышел фильм «Байкеры» с Томом Харди, Джоди Комер и Остином Батлером
Военная операция на Украине, день 869-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 869-й день
Три года за российский флаг. Как латвийская активистка оказалась за решеткой?
В Латвии активистка получила три года тюрьмы за флаг с надписью «Путин мой друг»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами