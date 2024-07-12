Военная операция на Украине, день 870-й

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Президент США Джо Байден заявил, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным, если тот сам позвонит и «изменит свое поведение».

«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если он позвонит мне и захочет беседовать... Готов ли Путин к диалогу? Я готов, но не готов, если он не изменит свое поведение».

Байден также отметил, что сейчас у него нет «веских причин» для их общения.