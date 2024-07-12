Военная операция на Украине, день 870-й

Венгрия напомнит Украине на Совете с НАТО, что ее вступление в альянс сейчас нереально — глава венгерского МИД Петер Сийярто
«Реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией».
НАТО разработает «интегрированную систему ПВО Украины» — заявлении по итогам заседания Совета Украины — НАТО «НАТО будет поддерживать и давать советы по созданию архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной системы Украины и способствовать ее созданию на практике».
Турция призывает возобновить стамбульские переговоры — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
«Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.
Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с требованием немедленно вывести российские войска Запорожской АЭС. «За» проголосовали 99 из 192 стран.
«Украина сама не в состоянии исполнять эту резолюцию. Украинский постпред с трибуны говорил о том, что не должно быть никаких атак на станцию, а они осуществляются самой Украиной. Полагаю, что никто в здравом уме не думает, что Россия наносит удары по своей же АЭС», — прокомментировал постпред России при ООН Дмитрий Полянский.
Президент США Джо Байден заявил, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным, если тот сам позвонит и «изменит свое поведение».
«Я готов говорить с любым лидером, который хочет разговора. Включая Путина, если он позвонит мне и захочет беседовать... Готов ли Путин к диалогу? Я готов, но не готов, если он не изменит свое поведение».
Байден также отметил, что сейчас у него нет «веских причин» для их общения.
Австралия передаст Киеву свой крупнейший пакет военной помощи на $250 млн — Минобороны страны
«Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине», — указало ведомство.