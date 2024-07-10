«США и НАТО совершили большую ошибку»: что Ельцин говорил Клинтону об ударах по Югославии Ельцин в разговоре с Клинтоном называл удары по Югославии большой ошибкой

Американские исследователи опубликовали стенограмму телефонного разговора Клинтона и Ельцина во время бомбардировок Югославии. Последний тогда обвинил США в большой ошибке и огромной гуманитарной катастрофе. Он также признавался, что в России многие требуют послать войска и вмешаться и все больше настроены против американцев. Как раскрыл Ельцин, прямо выступить против бомбардировок призывали коммунисты, которых было все труднее сдерживать. Все подробности исторического разговора — в материале «Газеты.Ru».

О бомбардировках Югославии

Бывший президент России Борис Ельцин и его американский коллега Билл Клинтон после начала бомбардировок Югославии впервые созвонились 19 апреля 1999 года. Стенограмму их телефонного разговора рассекретила общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» при американском Университете Джорджа Вашингтона.

Клинтон позвонил Ельцину в 16:30 мск, диалог длился 43 минуты. Американский лидер приветствовал Ельцина словами «Привет, Борис», тот ответил «Доброе утро, Билл» (в США в это время было 09:30 утра). Клинтон начал разговор со слов о том, что Косово — одно из величайших испытаний для Европы, а помощь России позволит достигнуть лучшего «дипломатического решения».

«Я знаю, как высоки ставки, Борис. Мы пытаемся достичь прочного мира на Балканах», — заверил Клинтон.

В ответ Ельцин заявил, что никогда еще не сталкивался с такой сложной проблемой, как военные действия НАТО в Югославии.

«Позволь мне еще раз подчеркнуть — последние события подтверждают, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия. [Президент Югославии Слободан] Милошевич никогда не капитулирует», — заявил Ельцин.

Он добавил, что действия альянса привели к гигантской гуманитарной катастрофе, и призвал прекратить бомбардировки, которые стоят на пути мирных переговоров. Для этого Ельцин посоветовал Клинтону придумать «подходящий предлог» и показать себя гуманным и мудрым политиком.

«Трудно думать о [дипломатическом] урегулировании, когда вокруг тебя взрываются бомбы и ракеты», — подчеркнул Ельцин.

Клинтон в ответ перечислил преступления сербских военных: что они якобы сожгли все деревни Косово, сжигали самих жителей заживо и насиловали детей. Остановить бомбардировки он согласился только при условии, что Сербия отведет войска.

Ельцин также отметил, что бомбардировки НАТО значительно навредили российско-американским взаимоотношениям. Российский лидер признался, что находится под серьезным давлением, так как многие призывают Москву вмешаться, тем более что НАТО открыто поддержало одну из сторон войны — Албанию.

«Скажу откровенно, антиамериканские и антинатовские настроения в России растут лавинообразно. На меня и все российское руководство сильно давят, чтобы мы помогли Югославии. Мы продолжаем выступать против участия России в конфликте, но наши возможности противостоять этим требованиям ограничены», — подчеркнул Ельцин.

Президент уточнил, что давление оказывают «коммунисты», которые требуют послать в Югославию технику и войска. Он отметил, что обеспокоен антиамериканскими настроениями россиян, а сопротивляться коммунистам становится все труднее. Однако Ельцин был категорически против прямого вмешательства, считая, что это развяжет европейскую, а потом и мировую войну. Вместо поставок оружия он согласился только на оказание гуманитарной помощи.

«Нужно послать российских миротворцев»

В разговоре с Клинтоном Ельцин поддержал идею сохранить широкую автономию Косово и не делить Югославию. Он призвал найти влиятельного лидера для албанцев, которого его можно было бы посадить за стол переговоров с Милошевичем. Президент рассказал, что поручил своей правой руке, бывшему премьер России Виктору Черномырдину, облететь мусульманские страны и заручиться поддержкой для албанцев. По мнению президента, это должно было помочь началу переговоров.

По словам Ельцина, самым серьезным разногласием России и США на тот момент стал вопрос присутствия иностранных сил в Югославии после боевых действий. Президент был согласен, что без этого не смогут безопасно вернуться беженцы. Однако просил решать вопрос только вместе с руководством Югославии и не отправлять в страну миссию НАТО. Вместо последней Ельцин предложил миротворческий контингент «голубых касок» ООН, в составе которого будут российские войска.

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«Ясно как божий день, что Югославия не согласится на военную миссию из НАТО. Потому что у них еще долго на НАТО будет аллергия», — сказал Ельцин.

Однако Клинтон частично выступал против. Он считал, что албанцы сложат оружие только при гарантии присутствия НАТО в стране. В то же время американский лидер согласился на российских миротворцев. «Нам нужны русские, чтобы это сработало», — признал он.

Чем все закончилось

Бомбардировки Югославии, которые Североатлантический блок начал без разрешения ООН, продолжались 78 дней, до 10 июня 1999 года. Альянс сбросил на страну более 23 тыс. бомб и ракет.

«Это не война, это самое грязное, что можно было придумать и потом сделать. На этой планете свободно ходит множество безумцев, и, увы, среди них очень многие облечены властью», — писала в своем дневнике одна из жительниц Косово, пережившая бомбардировки.

Альянс остановился, только когда Сербия согласилась вывести войска из Косово и передать контроль международным силам. В регион ввели 50 тыс. миротворцев под эгидой НАТО. Москву пригласили в миссию, но та отказалась, поскольку России не выделили отдельный сектор с сербским населением, как она просила. На этом фоне Россия самовольно заняла военный аэродром в Приштине, захватив его марш-броском десантников, на несколько часов опередившими силы НАТО. Это был единственный в Косово аэропорт для военных самолетов.

«Есть у нас видеосъемки, как наш батальон входил в Приштину. Мы шли по минутам, чтобы упредить натовские войска в занятии аэродрома. И мне докладывали, что обступили, ликуют люди, несут цветы, несут фрукты. Я просил двигаться очень осторожно, чтобы не задеть, не омрачить радость», — вспоминал бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Леонид Ивашов.

После этого Россия добилась уступок, ее миротворцы были развернуты по всему Косово, и при этом не подчинялись НАТО. Они оставались в регионе до 2003 года. Сейчас Москва резко осуждает тогдашние действия НАТО, президент России Владимир Путин в марте назвал бомбежки недопустимой трагедией.