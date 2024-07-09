«Тактика ползучей эскалации»: чего ждать Москве и Киеву от саммита НАТО В Вашингтоне начался саммит НАТО, приуроченный к 75-летию альянса

9 июля в Вашингтоне открывается встреча стран – членов НАТО. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящен 75-й годовщине образования блока. Чего ждать от мероприятия России и зачем в США едет Владимир Зеленский — в материале «Газеты.Ru».

В этом году традиционный саммит стран – участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) будет в Вашингтоне. Встреча на высшем уровне проходит с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-летию альянса. Его тема — «Украина и трансатлантическая безопасность».

В саммите примут участие лидеры 32 государств – членов блока. Это будет первый саммит для Швеции и второй для Финляндии, присоединившихся к альянсу в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Традиционно на мероприятии ждут представителей государств, не входящих в блок. В частности украинского президента Владимира Зеленского, а также представителей Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

В ходе встречи участники проведут две рабочие сессии.

На первой, по сути, будет идти разговор о боеготовности альянса на случай какой-либо угрозы. Масштабные оборонные планы согласовали год назад, чего до этого в НАТО не делали более 30 лет. По информации Reuters, цель — защита от России (для этого альянсу нужно 35-50 дополнительных боевых бригад (в одной бывает от 3 до 7 тыс. солдат) , которые непонятно как будут набраны), а также укрепление ПВО.

Вторая сессия будет посвящена Китаю, усиление влияния которого особенно беспокоит США. Помимо двух заседаний, в рамках форума пройдет множество смежных мероприятий, в том числе двухсторонних встреч между политиками.

«На саммите в Вашингтоне мы еще раз продемонстрируем единство и силу НАТО — в поддержку Украины и ради безопасности всех наших людей и ценностей», — отмечал генсек альянса Йенс Столтенберг, для которого встреча станет последней. В октябре ожидается его замена на экс-премьера Нидерландов Марка Рютте.

Украинский вектор

Как ожидается, весомая часть мероприятия будет посвящена продолжению поддержки Украины со стороны НАТО, в особенности военной. В рамках встречи стороны могут заявить о новых поставках оружия и финансировании — уже достигнута договоренность о выделении $40 млрд в год, — углублении сотрудничества в сфере подготовки ВСУ. Вопросы обучения и оснащения украинских солдат будет курировать новое командование альянса в Германии. Кроме того, планируется и усиление координирующей роли блока в передаче Киеву оружия и боеприпасов.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина ждет от встречи комплекса решений по усилению обороноспособности республики, в том числе в сфере ПВО, и существенных шагов в пользу членства страны в альянсе. А Зеленский в интервью Bloomberg TV говорил о том, что хочет увидеть «что-то похожее» на приглашение в блок.

Украина фактически требует от НАТО принять ее в свои ряды последние несколько лет. В прошлом году на саммите альянса в Вильнюсе стороны не смогли назвать четких сроков вступления Киева в блок, чем Зеленский остался крайне недоволен, спровоцировав скандал в публичном поле. Несмотря на это, изменения позиции организации, судя по всему, не будет.

Так, в Белом доме в преддверии саммита подметили, что включение Украины в НАТО требует политической воли от членов альянса, которой сейчас нет. А президент Польши Анджей Дуда признавал, что в блоке нет единства по вопросу приема Киева.

«Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества», — подчеркивал польский лидер.

Негативный фон

К юбилейному саммиту альянс подходит в неоднозначном состоянии. Как написала The Washington Post, лидеры государств-участниц собираются в Вашингтоне в момент крайней неопределенности на Западе.

«Главы государств-членов, принимающие в нем участие, будут стремиться продемонстрировать свою коллективную решимость и силу. Но над дискуссиями нависает явное чувство уязвимости и тревоги, вызванное ростом популистских, ультраправых группировок по всему миру», — говорится в материале

Проблемы наблюдаются у лидеров основных стран блока. В частности принимающий саммит президент США Джо Байден столкнулся с падением рейтингов и рассуждениями о своей недееспособности в прессе . Более того, его собственная Демократическая партия и ее спонсоры говорят о том, что политику необходимо отказаться от планов по переизбранию на выборах в ноябре. Конкурент Байдена, бывший американский лидер Дональд Трамп, напротив, набирает популярность.

Республиканец-популист отметился не слишком лояльным отношениям к НАТО и Европе во время своего президентского срока, угрожая покинуть альянс из-за нежелания всех участников тратить по 2% ВВП на оборону. В западном медиапространстве угрозу возвращения Трампа к власти рассматривают как вполне реальную, не исключают и сокращения обязательств США перед членами организации. В газете Politico даже предполагали, что политик может закрыть Украине путь в альянс для урегулирования конфликта с Россией.

Подливает масло в огонь кризис в руководстве Германии и Франции , который начался после летних выборов в Европарламент (ЕП). Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция на голосовании провалились, уступив оппозиционному союзу ХДС/ХСС и ультраправым из «Альтернативы для Германии». Президент Франции Эммануэль Макрон со своей партией «Возрождение» проиграл крайне правой партии «Национальное объединение» на выборах в ЕП, а затем на досрочном голосовании в парламент уступил левому альянсу «Новый народный фронт».

Традиционную попытку показать единство НАТО перед лицом всех вызовов портит и отсутствие полной согласованности между сторонами альянса. Например, Анкара и Будапешт открыто наращивают взаимодействие с Москвой и Пекином — прямыми соперниками блока. Венгерский премьер Виктор Орбан и вовсе посетил Россию и КНР перед саммитом в Вашингтоне в рамках миротворческих усилий по урегулированию конфликта на Украине, которые в альянсе не поддержали и пообещали обсудить на саммите. Официально блок обещает помогать Киеву до «победы» и не настаивать на его диалоге с Москвой для поиска дипломатического решения.

«Резкие движения не нужны»

Тема России на встречах НАТО в последние годы поднимается преимущественно в негативном ключе, в том числе в рамках обсуждения украинского кризиса. Тон предстоящему саммиту в этом плане задал глава МИД Литвы Габриэлюсь Ландсбергис: он обвинил Москву в приветствии встречи главы стран-участниц Североатлантического альянса ракетной атакой якобы по гражданским объектам на Украине.

«Как будто нужны какие-то разъяснения относительно того, почему Украина должна получить всю возможную поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем», — заключил литовский дипломат.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в целом ничего позитивного для России от саммита НАТО ждать не стоит. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что принципиальных решений и по Украине не будет:

«Это прекрасно понятно. В рабочем порядке, возможно, будет согласована передача каких-то новых вооружений. Отказаться от поддержки Украины в НАТО не могут, они сами себя сделали заложниками. Что касается того, чего ждать России от встречи в Вашингтоне, то в целом ничего. Это будет очередной балаган, который бывает у них всегда».

Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев уверен, что никаких прорыв для России тут не будет.

«Альянс, да и Запад в целом, придерживаются тактики ползучей эскалации. Медленно, но, верно, наращиваются поставки вооружений для Украины, денежные средства отпускаются. Что будет дальше, сложно сказать, но мы видим военно-политический нажим со стороны альянса», — отметил эксперт.

Он добавил, что в последнее время наблюдается очевидная усталость от конфликта, и подчеркнул, что курс на урегулирование пошел бы на пользу странам альянса, в особенности США.

«Вашингтону сейчас не нужны никакие резкие движения. В интересах Демпартии и президента найти развязку конфликта на Украине или хотя бы перейти к позитивным шагам, чтобы они смогли отчитаться перед избирателями. Тем не менее вряд ли саммит НАТО поможет продвинутся в этом вопросе», — резюмировал эксперт.