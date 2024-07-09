Плакат с изображением Марин Ле Пен во время избирательной кампании в 2022 году

«Это расследование — сведение счетов»: прокуратура начала проверку против Марин Ле Пен Во Франции прокуратура начала расследование финансирования кампании Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за подозрений в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году. Ле Пен — не единственная, на кого поступали жалобы, но только в отношении нее начали расследование, которое ряд экспертов сочли «сведением счетов».

Прокуратура Парижа 2 июля начала расследование в отношении лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за подозрения в незаконном финансировании ее президентской кампании в 2022 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Основанием для начала расследования также послужил отчет Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики (CNCCFP, проверяет законность возмещения средств за расходы во время выборов) от 2023 года.

«Если кандидаты соблюдают установленные правила, государство возмещает им часть их расходов на кампанию. Но если они не соблюдают правила, CNCCFP может «реформировать» их избирательный счет, уменьшив сумму возмещения, предоставляемую государством, и, при необходимости, обратиться в суд для расследования», — передает BFMTV.

При этом в CNCCFP заявили, что жалобы на нарушения со стороны кандидатов — довольно частое явление.

«По нашей информации, Марин Ле Пен — не единственный кандидат на президентских выборах 2022 года, на которую CNCCFP подала жалобу. Но в отношении нее недавно инициировано судебное разбирательство», — сообщает BFMTV.

Политическая подоплека

«Можно предположить, что это расследование — просто сведение счетов, что оно связано с желанием глубинного государства, которое поддерживает [нынешнего президента страны Эммануэля] Макрона, расправиться с «Национальным объединением» Ле Пен. Эта партия добилась впечатляющих результатов на прошедших выборах — она оказалась на третьем месте, но при этом получила больше всего голосов избирателей… Цель подобных политических заказов — каким-то образом уязвить своих политических противников. Когда вести борьбу общеполитическими методами не могут, начинаются поиски компромата, в том числе касательно методов финансирования», — заявил «Рамблер/новости» ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

Политолог Иван Мезюхо тоже считает, что расследование политически мотивировано и связано с недавними выборами в парламент Франции.

«Я думаю, что таким образом власти только увеличат ее рейтинг, потому что данный избирательный процесс показал, что ее «Национальное объединение» уверенно прирастает новыми электоральными очками, новой поддержкой со стороны общества и это уже некая тенденция», — заявил RT Мезюхо.

Марин Ле Пен вложила в свою президентскую кампанию 2022 года почти €11,5 млн, сообщает Le Figaro.

Это не первое дело в отношении Марин Ле Пен, касающееся финансовых вопросов.

В 2023 году прокуратура Парижа начала расследование в отношении Марин Ле Пен и других членов «Национального объединения» из-за нецелевого использования средств Евросоюза. По версии следствия, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и другие члены партии использовали, чтобы оплатить труд сотрудников аппарата партии.

В 2014 году французские власти начали расследование по подозрению в том, что «Национальный фронт» (прежнее название «Национального объединения) получал незаконные кредиты от российских банков для финансирования избирательной кампании. В частности, речь шла о кредите на сумму €9 млн, полученном от Первого чешско-российского банка. В сентябре 2023 года «Национальное объединение» объявило о досрочном погашении кредита.

За свою карьеру Марин Ле Пен трижды баллотировалась в президенты: в 2012, 2017 и 2022 годах.