«Поддержка Украины непоколебима». Байден пообещал новую помощь после ракетной атаки на Киев Байден: США и союзники по НАТО примут меры по укреплению ПВО Украины

Джо Байден на этой неделе встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Президент США намерен выразить поддержку Украине и на фоне последнего массированного ракетного удара ВС РФ по Киеву принять новые меры по укреплению украинской ПВО. Кроме того, в ходе саммита НАТО союзники планируют сделать ряд заявлений касательно вступления Украины в альянс.

После массированного ракетного удара ВС РФ по Украине Джо Байден обвинил Москву в гибели десятков украинских мирных жителей и разрушении крупнейшей детской больницы в Киеве. Президент США пообещал Украине новую помощь, чтобы защититься от «российской агрессии».

«Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию», — говорится в заявлении Джо Байдена на сайте Белого дома.

Он сообщил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, чтобы дать понять, что американская поддержка Украины «непоколебима». Президент США анонсировал новые меры по усилению украинской ПВО.

«Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и мирное население от российских ударов.

Соединенные Штаты поддерживают народ Украины», — заявил Байден.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил позицию по поводу ударов ВСУ американским оружием по целям на российской территории.

«Несколько недель назад президент дал указания Украине, они могут использовать поставляемое оружие для ударов по целям вдоль границы. Это все еще актуально», — сказал Кирби на брифинге.

Он анонсировал ряд заявлений Вашингтона на саммите НАТО по теме вступления Украины в альянс. По итогам саммит, который стартует в столице США 9 июля, НАТО объявит о шагах по укреплению сотрудничества с Киевом.

«Чтобы укрепить ПВО Украины и помочь ей защитить свои города и энергосистему, США и несколько наших союзников выступят с крупными объявлениями на саммите на этой неделе.

И НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства с Украиной», — заявил Кирби, добавив, что будут «некоторые обсуждения по поводу пути Украины в НАТО».

В конце весны на фоне успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области США разрешили Украине использовать поставляемое ими оружие для атак по целям на территории России. При этом Байден подчеркивал, что Вашингтон не разрешает удары вглубь России.

«Оголтелая пропаганда»

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине утром 8 июля. Были поражены заводы и другие военные цели в разных частях страны. По данным украинской стороны, в результате авиаудара погибло более 30 человек, в основном в Киеве и Днепропетровской области.

В Киеве ракета упала на детскую больницу «Охматдет», которую в своем заявлении упоминал Байден. Минобороны РФ объяснило, что это случилось из-за плохой работы украинской ПВО.

Служба безопасности Украины заявила, что Россия ударила по больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Предположительно, считают в СБУ, ракета летела в сторону министерства образования и науки Украины.

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Минобороны РФ подтвердило массированный удар по Украине «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики».

«Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — отчиталось Минобороны в понедельник.

Российская сторона отрицает заявления о намеренных ударах по гражданским объектам. По мнению военного ведомства, «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США «лицемерно умалчивают» о том, что в детскую больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений. Как указал посол, «разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды».