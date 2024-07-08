Самый молодой премьер Франции подал в отставку после выборов. Макрон попросил его остаться Макрон не принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции

Во Франции развиваются последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. Он заявил, что должен уйти из верности демократии. Однако президент отказался отпускать главу своего правительства из опасений нарушить «стабильность» государства. Ранее Макрон уже говорил о хаосе, ожидающем Францию по итогам выборов в Европарламент, на которых большинство получили ультраправые.

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьера Габриэля Атталя, который решил уволиться из-за результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Макрон попросил премьер-министра, пришедшего [сегодня утром] подать заявление об отставке, остаться на время, чтобы обеспечить стабильность страны», — говорится в сообщении.

Во время встречи президент также поблагодарил Атталя за проведенные им избирательные кампании. Это самый молодой премьер в истории Франции, ему 35 лет. Прежде был министром образования, пост главы правительства получил в январе этого года.

Подать в отставку Атталь пообещал накануне, 7 июля. Он сделал заявление спустя час после появления результатов второго тура досрочных выборов в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Президентская коалиция «Вместе!», которую представляет премьер, заняла на них второе место, уступив левым.

«Политическая партия, которую я представлял..., не имеет большинства. Таким образом, верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами, я подам завтра утром заявление об отставке президенту республики», — сообщил Атталь.

В то же время он уточнял, что «очевидно», продолжит исполнять функции премьера «столько, сколько того потребует долг». Не факт, что Атталь сможет уйти сразу же, как подаст прошение об отставке, отмечали французские СМИ. Ситуацию осложняет то, что в конце июля во Франции начнутся Олимпийские игры. К тому же сам Макрон уже 9 июля улетит из страны на саммит НАТО. Президент говорил, что пока ждет «структурирования» Национального собрания по итогам выборов, чтобы «принять необходимые решения».

Почему прошедшие выборы так важны для Франции

Досрочные выборы в Национальное собрание объявили на фоне громкого успеха французских ультраправых. В июне французы голосовали на выборах в Европарламент, и в итоге большинство отдало предпочтение ультраправой партии «Национальное объединение». Заняв первое место, она практически в два раза опередила центристскую коалицию Besoin d'Europe с партией Макрона (правые получили рекордные 31,4 %). После этого Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы в этот орган.

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. <...> Это решение серьезное, тяжелое», — прокомментировал президент.

Он пояснил, что без роспуска нижней палаты во Франции начался бы «хаос». Макрон также признавался, что победа правых его задела и ощущалась как «пинок под зад» за его политические ошибки.

Противники крайне правых во Франции опасались, что теперь те повторят успех на выборах в Национальное собрание. Однако в этот раз неожиданно первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт». По итоговым подсчетам она получит 182 места. Коалиция «Вместе!» Макрона идет следом и может рассчитывать на 168 мест, а ультраправое «Национальное объединение» — на 143 мандата. Всего в Национальном собрании 577 мест, оставшиеся отошли республиканцам и их союзникам.

«Огромный сюрприз. Ни в одном прогнозе не предполагалось, что они [левые] победят», — отмечает французская версия издания The Huffington Post.

В то же время идеологический лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала результаты голосования лишь «отсроченной победой» правых. Политик подчеркнула, что ее партии удалось совершить самый значительный прорыв в истории.

«Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной».

Как французские выборы влияют на Россию

Ультраправые во Франции сосредоточены на внутренних проблемах, в особенности миграционном кризисе, но также уделяют внимание украинскому вопросу. Ключевое отличие «Национального объединения» от позиции Макрона — категорическое неприятие французских войск на Украине.

«Я выступаю против отправки французских солдат на Украину. Это красная линия», — подчеркивал лидер партии Жордан Барделла, который мог бы стать премьером в случае большего успеха правых на прошедших выборах.

Кроме того, он обещал не отправлять ВСУ дальнобойные ракеты, которыми Украина могла бы обстреливать территорию Россию. Барделла пояснял, что стремится избежать «любого риска эскалации» с Россией, поскольку это ядерная держава. В то же время политик осуждал «нарушение Кремлем территориальной целостности Украины» и собирался сохранить поставки для ВСУ боеприпасов и «оборонительного вооружения». Как считает Барделла, надо позволить Украине и дальше защищаться и удерживать фронт.

Перед выборами в парламент «Национальное объединение» также отмежевалось от прежних высказываний о России. Коалиция удалила со своего сайта пункты программы оборонной политики Франции, где, в том числе, предлагалось углубить дипломатические отношения с Москвой и выйти из объединенного военного командования НАТО.

В Кремле итоги французских выборов в парламент оценивают сдержанно, хотя и следят за происходящим «с большим интересом».

«Для России лучше победа тех политических сил, которые бы являлись сторонниками усилий по реставрации наших двухсторонних отношений, но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим. Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Франция — очень важная европейская страна, поэтому Москве небезынтересна ее политическая жизнь. По мнению Пескова, сейчас французские избиратели оказались в ситуации поиска, и нужно посмотреть, как сформируется правительство по итогам выборов.