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Политика

Военная операция на Украине, день 866-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 866-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ. По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:36

Два человека ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:32

Два человека ранены в результате наезда автомобиля на «взрывоопасный предмет» в селе Ржевка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из-за атак дронов в Ржевке также поврежден частный жилой дом и автомобиль.

В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном — пострадал водитель.

09:27

Пожарный автомобиль поврежден в результате атаки с применением дронов-камикадзе в селе Дмитровка Николаевской области Украины, спасатели не пострадали, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

09:11

Две женщины ранены в результате обстрелов Харькова, три частных дома повреждены, сообщил мэр Игорь Терехов.

09:00

08:44

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающим ответом» реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину. Российский дипломат ранее сказал, что самолеты, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как «законные цели».

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем»,— сказал Велдкамп телеканалу NOS (цитата по «РИА Новости»).

08:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии».

08:14

❗️ ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине», — говорится в сообщении спецслужбы.

«В ходе оперативной игры» сотрудники ФСБ получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

К операции причастны спецслужбы стран НАТО, заявили в ФСБ России.

08:09

По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три (в Житомирской и Черкасской областях), сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

08:04

За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 866-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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