Военная операция на Украине, день 866-й

Два человека ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Два человека ранены в результате наезда автомобиля на «взрывоопасный предмет» в селе Ржевка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Из-за атак дронов в Ржевке также поврежден частный жилой дом и автомобиль.
В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном — пострадал водитель.
Пожарный автомобиль поврежден в результате атаки с применением дронов-камикадзе в селе Дмитровка Николаевской области Украины, спасатели не пострадали, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Две женщины ранены в результате обстрелов Харькова, три частных дома повреждены, сообщил мэр Игорь Терехов.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающим ответом» реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину. Российский дипломат ранее сказал, что самолеты, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как «законные цели».
«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем»,— сказал Велдкамп телеканалу NOS (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии».
❗️ ФСБ пресекла попытку украинской разведки угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине», — говорится в сообщении спецслужбы.
«В ходе оперативной игры» сотрудники ФСБ получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.
К операции причастны спецслужбы стран НАТО, заявили в ФСБ России.
По территории Украины запущено шесть ракет, сбиты три (в Житомирской и Черкасской областях), сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
За ночь два дрона уничтожено над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.