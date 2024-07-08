Военная операция на Украине, день 866-й

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Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающим ответом» реакцию посла РФ в Гааге на решение дать разрешение на экспорт истребителей F-16 на Украину. Российский дипломат ранее сказал, что самолеты, а также аэродромы, с которых те взлетают, будут рассматриваться как «законные цели».

«Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем»,— сказал Велдкамп телеканалу NOS (цитата по «РИА Новости»).