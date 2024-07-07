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Политика

Военная операция на Украине, день 865-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 865-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь несколько дронов уничтожено над Воронежской областью, при падении их обломков возник пожар на складе и детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев. Минобороны заявило об уничтожении одного БПЛА за ночь — над Белгородской областью. 13 ударных дронов сбито над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, передает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:29

⚡️ Две пусковые установки Patriot и радиолокационная станция уничтожены в районе города Южное Одесской области в результате удара «Искандера», сообщили в Минобороны РФ.

08:24

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
08:16

По территории Украины также были запущены две ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Удар пришелся по Павлограду Днепропетровской области, повреждено несколько частных домов, пишет украинское издание «Страна».

08:13

13 ударных дронов сбито над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:07

Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:04

За ночь несколько дронов уничтожено над Воронежской областью, при падении их обломков возник пожар на складе и детонация взрывоопасных объектов, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 865-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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