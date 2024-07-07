Военная операция на Украине, день 865-й

⚡️ Две пусковые установки Patriot и радиолокационная станция уничтожены в районе города Южное Одесской области в результате удара «Искандера», сообщили в Минобороны РФ.
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.
По территории Украины также были запущены две ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Удар пришелся по Павлограду Днепропетровской области, повреждено несколько частных домов, пишет украинское издание «Страна».
Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
За ночь несколько дронов уничтожено над Воронежской областью, при падении их обломков возник пожар на складе и детонация взрывоопасных объектов, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.