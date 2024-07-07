Военная операция на Украине, день 865-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 865-й день

За ночь несколько дронов уничтожено над Воронежской областью, при падении их обломков возник пожар на складе и детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев. Минобороны заявило об уничтожении одного БПЛА за ночь — над Белгородской областью. 13 ударных дронов сбито над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракет Storm Shadow/SCALP, передает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.