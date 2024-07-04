«Сигнал для всего мира». Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС

Путин: обращаться напрямую к Верховной раде бессмысленно, так как большинство ее депутатов подчиняются незаконной власти на Украине.
Путин: говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии преждевременно.
Владимир Путин во время подписания итоговых документов на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 4 июля 2024 годаСергей Савостьянов/РИА Новости
Путин: обращаться напрямую к Верховной раде бессмысленно, так как большинство ее депутатов подчиняются незаконной власти на Украине.
Путин: говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии преждевременно.