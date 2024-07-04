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Политика

«Сигнал для всего мира». Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС

Брифинг Владимира Путина после заседания Совета глав государств — членов ШОС — онлайн-трансляция

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Владимир Путин во время подписания итоговых документов на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 4 июля 2024 года

Владимир Путин во время подписания итоговых документов на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 4 июля 2024 года

Сергей Савостьянов/РИА Новости
Президент РФ Владимир принял участие в саммите глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 4 июля проходит в Астане. Саммит начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав организации. Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. После этого российскийо лидер проводит брифинг для журналистов. «Газета.Ru» ведет трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:07

❗️Путин: Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД.

17:02

16:59

Путин: обращаться напрямую к Верховной раде бессмысленно, так как большинство ее депутатов подчиняются незаконной власти на Украине.

16:58

Путин: говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии преждевременно.

16:57

Российский лидер назвал позицию ШОС против милитаризации космоса «сигналом» для всего мира.

16:55

Президент России Владимир Путин проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств — членов ШОС. «Газета.Ru» начинает вести трансляцию мероприятия.

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