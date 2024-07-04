Белоруссию приняли в ШОС. Что страна будет делать в этой организации Саммит ШОС в Астане начался подписанием документов о приеме в состав Белоруссии

Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот день войдет в историю страны, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур». А министр иностранных дел Максим Рыженков пообещал придать организации «белорусский заряд энергии».

Решение о вступлении Белоруссии в ШОС было подписано на заседании Совета глав государств — членов организации в Астане.

«Решение о полноправном членстве Республики Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии. — прим. «Газета.Ru»), искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси», — сказал председательствующий на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (цитата по сайту президента Белоруссии).

Он выразил уверенность, что Белоруссия внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве ШОС.

Важность этого события для истории страны подтвердил и Лукашенко.

«Благодаря в том числе и вашему успешному председательству (Казахстана. — прим. «Газета.Ru») этот день войдет в историю Беларуси как дата присоединения нашей страны к ШОС», — сказал белорусский президент.

По его мнению, вступление в ШОС станет «прекрасным подарком белорусскому народу» к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В качестве полноправного участника ШОС Белоруссия планирует работать по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур», следует из сообщения на сайте президента страны.

«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», — заявил Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью журналистам заявил, что Минск способен придать ШОС «белорусский заряд энергии».

Повышение статуса на международной арене

Белоруссия как Союзное государство должна участвовать во всех международных процессах, заявил телеведущему Павлу Зарубину глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — отметил Лавров.

Он добавил, что «здесь все развивается в правильном направлении».

Вступление Белоруссии в ШОС повысит ее статус на мировой арене, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Изначально ШОС создавалась для безопасности стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но она постепенно выросла в альтернативу западным организациям. Поскольку сейчас развитие перемещается в регион Юго-Восточной Азии, многие страны стремятся вступить в эти организации», — сказал в беседе с агентством Безпалько.

Десятый член организации

С вступлением Белоруссии в ШОС число членов организации выросло до десяти, в нее уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказывал предположение о том, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Изначально в нее входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.