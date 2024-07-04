Командиры бригад Вооруженных сил Украины скрывают от вышестоящего командования небоевые потери солдат, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
❗️ Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор.
Самолет МиГ-29 украинских войск попал под удар российской ракеты «Искандер» и был уничтожен на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области.
Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ,
Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника — два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило министерство обороны РФ.
НАТО должен отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.