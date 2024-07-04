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Политика

Военная операция на Украине, день 862-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 862-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Более 60 экспертов в области внешней политики направили открытое письмо с призывом не обещать Украине членство в НАТО, пишет Politico. В ночь на 4 июля над российскими регионами средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА, сообщило Минобороны России. Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило МО РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:14

9:06

Командиры бригад Вооруженных сил Украины скрывают от вышестоящего командования небоевые потери солдат, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

8:51

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8:44

❗️ Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, инфраструктура не повреждена, сообщил губернатор.

8:36

Самолет МиГ-29 украинских войск попал под удар российской ракеты «Искандер» и был уничтожен на аэродроме, расположенном в Днепропетровской области.

8:23

Российские истребители Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ,

8:11

Российские силы ПВО в ночь на четверг сбили четыре украинских беспилотника — два над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями, сообщило министерство обороны РФ.

8:05

НАТО должен отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 862-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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