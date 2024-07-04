Слитки золота, очки Gucci, электронная книга. Чешского военного судят за мародерство в Буче Чешского добровольца ВСУ судят в Праге за мародерство и незаконную службу

Гражданина Чехии и добровольца ВСУ Филиппа Симана судят в Праге за незаконную службу в Вооруженных силах Украины и мародерство в Буче и Ирпене. По версии следствия, Симан незаконно отправился воевать, а во время боевых действий забрал из домов погибших украинцев золотые и серебряные слитки, кольцо, деньги, электронную книгу, солнцезащитные очки и кислородную маску пилотов Ан-225 «Мрия». 27-летний чех оспаривает мародерство, но незаконность службы признал и объяснил украинским происхождением.

В Пражском городском суде идет процесс над участником добровольческого батальона «Карпатская сечь» Филиппом Симаном. Его обвиняют в мародерстве и незаконной службе в ВСУ, сообщают издания České noviny, Idnes и Novinky.

Прокурор Мартина Биле заявила в суде, что Симан неоднократно присваивал имущество погибших солдат и мирных жителей — и при выполнении приказов, и в свободное от службы время.

У Симана нашли золотые и серебряные слитки, золотое кольцо, деньги, электронную книгу, брендовые солнцезащитные очки и кислородную маску пилотов самолета Ан-225 «Мрия» — самого большого самолета в мире, разрушенного в ходе боевых действий.

Участники заседания посмотрели видео обыска поврежденных домов, снятое, как предполагается, Симаном, пишет Idnes.

«Я не хочу воровать, но что, если…, — говорит голос за кадром и берет очки Gucci. — Вы мне понравились».

На той же записи видно, что обвиняемый взял из дома электронную книгу.

Ни один из этих предметов не классифицируется как необходимый для ведения боевых действий, а значит их присвоение было незаконным, пишет Idnes.

Биле также заявила в суде, что у Симана не было разрешения президента Чехии на участие в боевых действиях в составе подразделения иностранной армии. По версии следствия, он прошел подготовку на Украине и затем отправился командовать группой военнослужащих в Ирпене и Буче. Там, согласно материалам, ему поручили патрулировать траншеи и руководить операциями по зачистке.

За мародерство в местах боевых действий Симану грозит лишение свободы на срок до тридцати лет, за службу в иностранной армии — до пяти лет, пишет Idnes.

Лучше забрать, чем отдать россиянам

«Неправда, что я пользовался положением для личного обогащения», — заявил на суде Филипп Симан (цитата по Idnes).

По его словам, подразделения располагались в заброшенных домах, поэтому для солдат было обычным делом использовать те «ресурсы», которые были в них, пишет издание České noviny.

На вопрос судьи, почему воюющие вообще брали гражданские вещи, Симан ответил:

«Мне сказали, что если русские отобьют наши позиции, то лучше бы украинские вещи остались у украинцев, чем попали в руки россиян. <...> Там были деньги, золото, серебро, мотоциклы, автомобили. А что касается мелких вещей, мы их отвозили в штаб», — рассказал суду Симан.

По его словам, кольцо, которое он якобы присвоил, было реквизитом для ролика о «павшем российском солдате». История, по словам Симана, была придумана его начальством как символ того, что украинское сопротивление смогло выжить», пишет České noviny. Оно использовалось «в качестве реквизита в рекламных видеороликах», пишет Idnes.

«Мне сказали, что я могу оставить себе серебряные слитки», — также заявил Симан суду.

По его словам, золотой слиток, который входит в список присвоенного, он не хранил, а лишь сфотографировал на телефон.

Также Симан заявил, что не брал никаких очков, а книга якобы оказалась моделью.

«Кислородная маска — единственная вещь, которую я взял по собственному желанию», — признался Симан.

«Считаю долгом бороться за свою страну»

Симан объяснил в суде, что принял решение участвовать в спецоперации, потому что его семья родом с Украины.

«Я чех, но я также и украинец, и считаю долгом бороться за свою страну», — заявил 27-летний Симан.

Он признал, что у него не было разрешения президента воевать в иностранной армии, но он руководствовался публичным заявлением премьер-министра Петра Фиалы и президента республики Милоша Земана, которые в начале марта 2022 года обещали не наказывать тех, кто участвует в боевых действиях на Украине.

По словам Симана, он также отправился в страну под эгидой посольства Украины.

Ранее он признавал присвоение вещей погибших.

«Я следовал тому, что мне говорили, — уверял он корреспондента Seznam Zpravy.— Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы другой. Но оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо».

Однако пресс-секретарь добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Василина Наконечная отрицает, что у Симана было такое разрешение.

«Мы категорически осуждаем действия грабителей», — сказала Наконечная Seznam Zpravy.