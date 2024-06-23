«Это должно прекратиться»: Германия потребовала от Китая ограничить торговлю с Россией Вице-канцлер ФРГ Хабек потребовал от Китая ограничить экспорт в Россию

Вице-канцлер ФРГ Хабек потребовал от Китая перестать экспортировать в Россию товары двойного назначения, которые можно использовать на фронте. О каких именно товарах идет речь, Хабек не уточнил, однако заявил, что они составляют «примерно половину» товарооборота между странами, который вырос на 40% по итогам 2023 года.

Министр экономики и проблем климата Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что Китай должен прекратить поставлять России товары двойного назначения, которые ВС РФ могли бы применить против ВСУ на поле боя.

По словам главы министерства, он ознакомился с данными по товарообороту между КНР и РФ по итогам 2023 года и увидел, что показатель вырос более, чем на 40%.

«Конечно, энергоносители составляют значительную его (товарооборота) часть, но примерно половина — товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», — заявил он на пресс-конференции в Шанхае.

Он не уточнил, какие именно товары он имеет в виду.

Вице-канцлер прибыл в Китай 21 июня. В Пекине он встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и председателем Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе. На встрече поднимали вопросы энергетики, климата, прав человека. На встрече с Чжэн 22 июня Хабек предупредил китайскую сторону об экономических последствиях поддержки России на фоне украинского конфликта.

«Мы бы действовали иначе и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от поставок сырья, технической продукции, если бы не было этой войны, то есть поддержки в этой войне России со стороны Китая», — сказал Хабек.

22 июня министр планировал встретиться с премьер-министром Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяном, но встреча не состоялась — Ли отменил встречу по неизвестным для Хабека причинам.

Товарооборот России и Китая

В апреле с трехдневным визитом в Китай приезжал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он сообщил, что обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с призывом не оказывать помощи России в военной сфере в контексте конфликта на Украине.

«Я буду настаивать на том, чтобы никто не помогал в успехе этого мероприятия. Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции <...> и вот почему мы призываем не поставлять оружие », — заявлял Шольц.

По итогам 2023 года Россия заняла пятое место среди торговых партнеров Китая. Товарооборот двух стран составил $240 млрд. Для сравнения товарооборот Китая и США по итогам 2023 года сократился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году этот показатель стал рекордным для России и Китая и вырос на 26,3%. Объем поставок из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд, из России в Китай — на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.

В марте Си Цзиньпин приезжал с визитом в Москву. По итогам его переговоров с Путиным стороны подписали два совместных документа: заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества и заявление об углублении стратегического партнерства между Россией и Китаем. Путин тогда отмечал наивысший уровень отношений с Пекином за всю историю.