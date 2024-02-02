В Аргентине по запросу Киева задержан россиянин. Ему грозит экстрадиция на Украину Посольство РФ сообщило о задержании в Аргентине россиянина по запросу Украины

В аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Киева задержали россиянина, который прилетел на отдых с семьей. В ближайшие 45 дней аргентинский суд решит вопрос о его экстрадиции на Украину. По данным украинских правоохранителей, речь идет о сыне российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманом сохранить бизнес в стране. В деле против Чуркина задержанный проходит как соучастник. На Украине российскому бизнесмену грозит до 12 лет тюрьмы.

Приехал на отдых с семьей

Россиянина, задержанного по запросу Украины в аэропорту Буэнос-Айреса, освободили под подписку о невыезде, сообщило агентство ТАСС.

По данным ГБР (Госбюро расследований Украины), речь идет о сыне российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманным путем сохранить бизнес на украинской территории. Имя задержанного не уточняется. При этом отмечается, что он фигурирует в деле как соучастник.

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова рассказала, что россиянина И. И. Чуркина задержали 30 января. Он приехал в страну вместе со своей семьей с туристическими целями. Полиция международного аэропорта Эсейса (Международного аэропорта им. министра Пистарини, расположенного в агломерации на востоке Аргентины) проинформировала посольство РФ о произошедшем.

«1 февраля состоялось предварительное заседание суда, по решению которого указанный гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны», — сказала дипломат.

Она добавила, что в течение 45 дней пройдет еще одно заседание суда, на котором решат, будут ли россиянина экстрадировать на Украину.

Преступная схема

Согласно заявлению ГБР, в июле 2022 года Чуркина и его сообщника обвинили в совершении преступления. Принадлежащее россиянину украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» взяло в кредит у государственного банка значительную сумму под залог своего имущества. Чуркин якобы потратил все средства по своему усмотрению, а возвращать их отказался. При этом предприниматель не хотел терять и залоговое имущество.

Следствие утверждает, что россиянин разработал схему, которая помогла заблокировать проведение аукциона, где должны были продать залоговое имущество. По предварительным данным, руководитель ООО «Львовские автобусные заводы» при содействии сына Чуркина подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении особо тяжкого преступления представителями банка. После этого было возбуждено уголовное дело и начато расследование, из-за чего на залоговое имущество наложили арест, то есть его нельзя было продать с торгов.

Суд уже признал виновным главу предприятия в подаче ложного заявления. Его заочно приговорили к двум годам лишения свободы.

Убыток на $9,5 млн

В октябре прошлого года ГБР обвинило бизнесмена Игоря Чуркина в том, что он незаконно завладел имуществом бывшего Львовского автомобильного завода:

«Сотрудники ГБР предъявили обвинения Игорю Чуркину, который завладел недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывший ОАО «Львовский автомобильный завод»). Действия россиянина привели к убыткам предприятия более чем в 350 млн гривен ($9,56 млн. — «Газета.Ru»)».

По данным сотрудников украинских правоохранительных органов, в 2005 году Чуркина избрали председателем наблюдательного совета предприятия.

Через три года он с помощью поддельных документов передал в собственность коммерческим структурам восемь объектов своей недвижимости. В 2016 году бизнесмен якобы вновь произвел незаконное отчуждение имущества завода с помощью поддельного решения суда.

Российскому бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы. Его обвиняют в подделке официальных документов и в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По данным ГУР, сейчас предприятие Чуркина передали в собственность Украины. Об этом еще в 2022 году попросил мэр Львова Андрей Садовой:

«Во Львове зарегистрировано около 80 предприятий, полностью или частично принадлежащих россиянам. Вся информация [о них] передана в военную администрацию. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и во всех других городах Украины не осталось даже маленького кусочка, который может принадлежать врагу».