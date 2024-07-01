«Макрон надоел французам»: получат ли ультраправые контроль над парламентом Франции?

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который состоится 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Первый этап парламентских выборов во Франции прошел 30 июня. Голосование прошло по мажоритарной системе в 577 округах. То есть французы выбирали конкретных кандидатов в каждом из них, а не голосовали за партии в целом. По итогам тура в лидеры вырвалась крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — оно набрало 33,2% голосов.

На второй — строчке альянс левых сил «Новый народный фронт» с 28,1%. В блок вошли социалисты, крайне левое движение «Непокоренная Франция», «Зеленые», коммунисты и объединение «Поколение». На третьем месте — правящий альянс «Вместе» президента Франции Эммануэля Макрона — у него 21%. А на четвертой позиции оказались правые «Республиканцы» с 10% голосов. Все остальные политические силы получили менее 2%.

За один тур завершить голосование удалось лишь в 76 избирательных округах, для этого кандидатам нужно было набрать 50% и один голос. В частности, 39 мест ушло крайне правым, еще 32 мандата получили левые, а пять получили центристы. На кону осталось 501 место, которое и будет разыграно в рамках второго тура 7 июля . Чтобы выйти в следующий круг, кандидатам нужно было получить свыше 12,5% голосов.

Преодолеть барьер во многих регионах удалось сразу трем претендентам, а в некоторых округах даже четырем кандидатам. А особенностью выборов можно назвать аномально высокую явку — 69,7%. Подобный интерес к голосованию французы не проявляли уже более 40 лет.

Президентский провал

Внеочередные парламентские выборы во Франции запустил Макрон после довольно плачевного для его блока центристов голосования в Европарламент. Победителем на них как раз вышло «Национальное объединение». Глава государства расценил это как вызов и распустил парламент. Объясняли это решение по-разному, но чаще всего как попытку Макрона вернуть себе большинство в законодательном органе.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что первый тур голосования сыграл не в пользу президента Франции. По словам научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, победа правых — это реакция французов на политику Макрона.

«За правых проголосовали не потому, что они такие замечательные, а потому, что Макрон до смерти надоел французам. Да и левых поддержали по той же причине.

Ключевую проблему страны — евро — это не решает. Те же правые говорят про борьбу с миграцией, хотя это не самый серьезный вызов для Парижа. Выйти из зоны евро никто не может, а без этого не решить базовый вопрос экономического отставания Пятой республики, разорения и обеднения среднего класса», — добавил эксперт.

В свою очередь кандидат политических наук, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что результат первого тура подтвердил прогнозы социологов — ультраправая партия Марин Ле Пен серьезно усилилась.

«Решение Макрона распустить парламент, мягко говоря, было не совсем дальновидным. Не исключено, что и второй тур голосования покажет, что ситуация для президента в плане парламентской поддержки не улучшилась, а, наоборот, стала еще хуже», — отметил эксперт.

«Конец эпохи»

Исход первого тура в западной прессе встретили довольно встревоженно. Le Figaro назвала голосование трагедией и обвинила Макрона в создании «кризиса режима» за счет его решения пойти на досрочные выборы. Les Échos же окрестила итоги выборов «концом эпохи», а Politico расценила расклад сил как личное унижение для Макрона.

Сами французы с момента появления первых результатов запустили цепь протестов в разных городах, в том числе в Париже. Преимущественно в акциях и погромах поучаствовали сторонники левых. Стычки с полицией, атаки на магазины и кафе, а также поджоги автомобилей стали ответом именно на победу крайне правых.

Призывал к митингу и Макрон, правда не уличному, а демократическому и республиканскому. Грубо говоря, президент Франции выступил за единение всех сил против «Национального объединения». А премьер-министр Габриэль Атталь подчеркнул, что во втором туре ни один голос не должен достаться ультраправым.

Республиканцы по факту предложение Макрона отвергли, левые силы же условно поддержали. В частности, глава «Непокоренной Франции» Жан Люк Меланшон пообещал, что «Новый народный фронт» снимет своих кандидатов, которые вышли во второй тур на третьем или четвертом месте, чтобы не допустить победы «Национального объединения».

Достигнут ли стороны реального соглашения и на какие уступки готов пойти Макрон для этого — вопрос открытый. Президент Франции называл угрозой для страны как ультраправых, так и крайне левых, в том числе самого Меланшона. Окончательное решение по кандидатам на второй тур голосования партии должны принять до вечера 2 июля . Формально приказать своим претендентам сняться с выборов они не могут, решение каждый принимает лично.

Интрига по-французски

Ожидания от второго тура на данный момент на стороне ультраправых. По оценкам Ipsos, «Национальное объединение» может получить от 230 до 280 мандатов, «Новый народный фронт» — от 125 до 165, а блок Макрона — в районе 70-100 мест. Кроме того, в местной прессе не исключают, что у крайне правых Ле Пен есть все шансы получить большинство, для которого требуется 289 мест — а это уже возможный путь к правому правительству. К слову, в левом альянсе не исключали, что такой результат может быть и у них.

С точки зрения Тимофея Бордачева из НИУ ВШЭ, есть два возможных сценария исхода выборов, в том числе правое правительство, хотя шансы на его появление пока и выглядят не особо высокими.

«Может быть и другой вариант, при котором никакая из партий не сможет собрать свой кабмин. В подобных обстоятельствах Макрон будет спокойно взаимодействовать с техническим правительством назначенных экспертов, а не партийным. При обоих раскладах перспектива Макрона досидеть до конца срока не ухудшается. Он в любом случае никакой ответственности за происходящую во Франции вакханалию нести не будет. Макрон в принципе уже видит себя в Брюсселе, а не Париже, или в какой-то международной организации», — уверен эксперт.

В то же время Павел Тимофеев из ИМЭМО РАН заметил, что, будет ли большинство ультраправых и кто вообще войдет в правительство, пока сказать невозможно.

«Все будет зависеть от итогов второго тура. Каждая группа будет решать свои задачи. Макронисты пытаться договориться с левыми, да и вообще с кем угодно, чтобы остановить партию Ле Пен. А крайне правые будут пытаться победить в максимальном количестве округов. Левые тоже постараются по максимуму провести своих депутатов, и, вероятно, именно они будут играть определяющую роль между лепеновцами и макронистами», — заключил эксперт.