«Я прочитал комментарии из соцсетей»: Бастрыкин объяснил, почему назвал Думу «госдурой»

Глава СК выступил с новым громким заявлением о мигрантах и исламе. Он согласился с тем, что в России надо запретить никабы и как можно быстрее. Ранее Бастрыкин призывал сократить миграционный поток и уменьшить число мигрантов в РФ. Он пояснял, что они совершают множество преступлений, а правоохранители не могут остановить их «завоз» без нужных законов. В связи с этим Бастрыкин критиковал Думу за бездействие, назвав ее «Государственной дурой».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пояснил на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, что назвал Государственную думу при обсуждении проблемы с мигрантами «госдурой» из-за комментариев в соцсетях.

Бастрыкина спросили, надо ли запретить в России никабы (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз).

«Вам надо обратиться в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал... Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — указал глава СК.

Что касается никабов, сам Бастрыкин выступил за их запрет в России. Один из посетителей форума отметил, что никабы сейчас запрещают в мусульманских странах (где это делают в связи с ассоциацией никаба с радикальным исламом), например в Узбекистане. В итоге местные переезжают в Россию и свободно носят его тут, но «за никабом может быть спящая террористическая ячейка».

«Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить», — ответил Бастрыкин и пожелал Думе принять соответствующий закон.

Он напомнил, что последний теракт в Дагестане, а также захват заложников в ростовской тюрьме совершили исламисты. Поэтому Госдуме надо «срочно» реагировать на происходящее.

«Коли мы завозим сюда людей (это отдельная тема, я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов должно быть быстрым и оперативным», — резюмировал Бастрыкин.

Весной запретить никабы предлагал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он также подчеркивал, что их ношение ограничивают другие государства.

«Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — высказался Фадеев.

Депутаты Госдумы от «Новых людей» и КПРФ в начале июня разработали законопроект, ограничивающий ношение одежды, которая скрывает лицо. Для нарушителей предусмотрен штраф 15 тыс. руб.

«Постарался учесть все замечания, высказанные вами, чтобы, запретив сами понимаете что, не запретить шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы дедов Морозов. <..> Уходим от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик и увести нас в споры о том, какая нынче мода в той или иной пустыне мира», — прокомментировал в своем Telegram депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Почему Бастрыкин ополчился на Думу

Глава СК уничижительно отозвался о нижней палате парламента 27 июня на том же петербургском форуме. Тогда он рассуждал о неправильной миграционной политике в России. Свое выступление Бастрыкин начал с шутки, что для такого важного разговора на форуме «дали маленькую аудиторию».

«Это не происки незаконных мигрантов, нет, как вы думаете? А я начинаю думать, что да», — со смехом сказал он.

Бастрыкин изначально предупредил, что выскажет свою «довольно жесткую» точку зрения по вопросу мигрантов. Он считает, что они не приносят пользы российской экономике, а их число необходимо сократить. Позицию глава СК подтвердил статистикой за 2023 год — число особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 32%. Также сильно выросло число правонарушений со стороны иностранцев и лиц без гражданства в сфере наркотиков, сексуальных нападений и экстремизма, нападений на полицейских и простых людей, которые «выполняют свой гражданский долг» (например, заступаются за девушек перед мигрантами). На этом фоне Бастрыкин высказал сожаление, что его ведомству трудно бороться с миграцией без законодательного подспорья.

«Мы, к сожалению, не законодатель. В этой связи у меня вопрос, здесь нет депутатов Госдумы, а? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?» — возмутился Бастрыкин, обращаясь к депутату от «Новых людей» Сардане Авксентьевой, которая присутствовала в зале.

Та ответила, что депутаты интересуются вопросом, и она лично им занимается.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, я в комментариях [прочитал такую формулировку]», — ответил Бастрыкин. Депутат на это засмеялась.

Слово «госдура» или «государственная дура» вошло в обиход благодаря журналисту Владимиру Познеру. Он назвал так Думу в 2012 году, когда критиковал принятие «закона Димы Яковлева», запрещающего американским гражданам усыновлять российских сирот. При этом Познер несколько раз извинялся за «оговорку», а в Думе грозились в ответ предложить законопроект о запрете людям с иностранным гражданством (уже тогда оно было у Познера) работать на государственном телевидении и критиковать органы власти.

В этот раз «государственная дура» возмутила спикера Думы Вячеслава Володина.

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — заявил Володин. В СК после этого поясняли, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а просто привлек внимание к проблеме.