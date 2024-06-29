Шри-Ланка требует компенсацию за пострадавших на СВО. Как решат судьбу раненых на Украине ланкийцев? Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО граждан своей страны

В конце июня в Россию прибыла делегация Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией. Основной темой переговоров стала судьба ланкийцев, участвующих в конфликте на Украине. России подтвердила факт встречи, но раскрывать подробностей не стала.

С 26 по 27 июня 2024 года в России находилась делегация Шри-Ланки, возглавляемая министром иностранных дел Таракой Баласурией. В рамках визита делегация провела переговоры с заместителем главы МИД России Андреем Руденко, следует из сообщения пресс-службы МИД Шри-Ланки.

Основной темой встречи стала ситуация с ланкийцами, участвующими в спецоперации на Украине.

Детали переговоров

В центре внимания переговоров были 17 погибших ланкийцев и вопрос компенсаций для их семей, а также для раненых. Обсуждалось сложное положение граждан Шри-Ланки, которые потеряли контакт с родиной, и возможность их добровольного возвращения.

Среди других вопросов — досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда. Делегация Шри-Ланки предложила создать совместный рабочий комитет, в который вошли бы представители обеих стран. Этот комитет будет регулярно собираться для решения проблем ланкийцев, которые принимаются участие в спецоперации на Украине.

«Обе стороны согласились продолжить взаимодействие по рассматриваемым вопросам», — указано в сообщении.

Россия подтвердила факт встречи

Пресс-служба МИД России подтвердила факт встречи 26 июня, однако подробности обсуждаемых тем не раскрывались. В сообщении внешнеполитического ведомства лишь отмечается, что обсуждались наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений. Присутствие на встрече заместителя министра обороны России Александра Фомина, о котором сообщил МИД Шри-Ланки, российская сторона в своем заявлении не упомянула.

В мае президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе поручил отправить в Россию специальную делегацию для расследования участия граждан страны в российско-украинском конфликте. Как сообщал министр иностранных дел Тарака Баласурия, целью миссии было вернуть ланкийцев домой, которые, по его словам, были обмануты контрабандистами обещаниями получить российское гражданство.

В делегацию вошли секретарь минобороны генерал Камаль Гунаратне, бывший посол в Москве и другие сотрудники МИД. Глава МИД Шри-Ланки отмечал, что некоторые ланкийцы были завербованы под ложными предлогами высоких зарплат и тыловых должностей.

Тогда же в мае министр обороны Премита Бандара Теннакун заявлял, что в конфликте погибли 16 отставных ланкийских военных. По данным властей Шри-Ланки, в российско-украинском конфликте участвуют около 280 граждан страны, хотя точное число неизвестно.