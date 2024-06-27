В Боливии неудачная попытка госпереворота. Мятежный генерал Суньига арестован

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия, 27 июня 2024 года

В Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

В Боливии была предпринята неудачная попытка государственного переворота под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги. На днях его отправили в отставку с должности командующего армией Боливии. Генерал отказался уйти в отставку и потребовал «восстановить демократию» и освободить политических заключенных.

В среду верные Суньиге военные с бронетехникой заняли центральную площадь Ла-Паса и осадили правительственный дворец, где находился президент Боливии Луис Арсе с министрами.

После неудачной попытки штурма здания мятежниками Арсе обратился к нации, призвав граждан выступить против переворота и поддержать демократию.

«Правительство и все его министры находятся в этом дворце, и мы полны решимости противостоять любой попытке государственного переворота, угрожающей нашей демократии... Нам нужно, чтобы народ Боливии организовался и мобилизовался в поддержку демократии. Мы не можем позволить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев», — заявил президент Боливии.

close 100% Президент Боливии Луис Арсе с флагом на балконе здания правительства, Ла-Пас, Боливия, 26 июня 2024 года Claudia Morales/REUTERS

Следующим шагом Арсе сменил трех главных военачальников. Хосе Уилсон Санчес был назначен главнокомандующим армии вместо Суньиги, Херардо Сабала стал командующим ВВС, а Ренан Гуардия — ВМС.

После своего назначения Санчес заявил: «Генерал Суньига был хорошим командиром, но мы просим его не проливать кровь наших солдат, это неправильно».

Он приказал всем военным, поддержавшим мятеж, вернуться в свои части. Солдаты вняли призыву нового главкома и покинули площадь, которую быстро заполнили сторонники президента Арсе.

Прокуратура Боливии сразу выдала ордер на арест Суньиги, и вскоре он был задержан.

close 100% Juan Karita/AP

Местное телевидение показало, как генерал выходит из здания генерального штаба Боливии в сопровождении полицейских.

Он пытался объяснить журналистам свою версию событий в Ла-Пасе, утверждая, что президент Арсе при их личной встрече жаловался ему на низкую популярность и просил генерала «что-то сделать, чтобы ее поднять».

«Это будет непростой процесс», — заявил министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо.

Глава МВД сообщил, что генерал Суньига обвиняется в покушении на жизнь президента и вице-президента страны, а также мятеж против народа.