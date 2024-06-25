Военная операция на Украине, день 853-й

Выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло. Такое мнение сам Путин высказал приветствии участникам X Примаковских чтений, его зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
По уточненным данным, ночью атакам со стороны Украины подверглись два муниципалитета, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Трое мальчиков и одна девочка, получившие ранения в результате ракетной атаки на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице в Москве, куда их доставили.
США предоставляют оружие Украине для того, чтобы она имела возможность защищать собственную территорию, а Россия «может прекратить страдания гражданского населения хоть сейчас, если положит конец своей агрессии», заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
США сегодня могут объявить об очередном пакете военной помощи Украине на 150 млн долларов. Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» (радиостанция включена Минюстом в список иностранных агентов) Карла Бэбб.
Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва».
Россия и Сербия обсуждают возможные угрозы безопасности, связанные с военными поставками Украине, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.
«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», — пояснил РИА Новости дипломат.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — сказал Макрон в подкасте Gnration Do It Yourself.
Ночью целый ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся ударам ВСУ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Один человек погиб, пятеро ранены.
В селе Беловское погибла женщина, разрушен частный дом.
В Белгороде ранены два человека. В пяти квартирах многоквартирных домов выбиты окна. В автосалоне выбито остекление. Кровля и фасад повреждены в частном доме. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, семь автомобилей и линия газоснабжения.
В городе Строитель ранены два человека. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.
В селе Безымено ранен мужчина в результате атаки с применением дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю.
В Шебекино горело административное здание предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. В шести домовладениях зафиксированы различные повреждения.
В поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома, повреждены два автомобиля.
В селе Головино поврежден один автомобиль.
Если россияне обеспокоены ударами по Крыму, «пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины», заявил представитель Пентагона Пат Райдер.
По Харькову и Харьковскому району был нанесен удар авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В Воронежской области средства ПВО уничтожили два дрона, сообщил губернатор Александр Гусев.
Фрагменты одного сбитого БПЛА разорвались на земле, что привело к пожару на промплощадке, он уже потушен. Никто не пострадал.
⚡️ За ночь нейтрализовано 29 дронов над Белгородской областью и один — над Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.