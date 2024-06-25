Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 853-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 853-й день

close
100%
Работа реактивной системы залпового огня «Ураган» 275 самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», июнь 2024 года

Работа реактивной системы залпового огня «Ураган» 275 самоходного артиллерийского полка Первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», июнь 2024 года

Евгений Биятов/РИА Новости
29 дронов сбито над Белгородской областью, один — над Воронежской, сообщили в МО РФ. В Белгородской области под удар БПЛА попали несколько населенных пунктов, сообщил губернатор Гладков. В Воронежской области фрагменты сбитого БПЛА привели к пожару на промплощадке, рассказал губернатор Гусев. Взрывы произошли в Харькове. Если россияне обеспокоены ударами по Крыму, «пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины», заявил представитель Пентагона Пат Райдер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:31

Выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло. Такое мнение сам Путин высказал приветствии участникам X Примаковских чтений, его зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

09:26

По уточненным данным, ночью атакам со стороны Украины подверглись два муниципалитета, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

09:21

09:18

Трое мальчиков и одна девочка, получившие ранения в результате ракетной атаки на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице в Москве, куда их доставили.

09:16

США предоставляют оружие Украине для того, чтобы она имела возможность защищать собственную территорию, а Россия «может прекратить страдания гражданского населения хоть сейчас, если положит конец своей агрессии», заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

09:09

США сегодня могут объявить об очередном пакете военной помощи Украине на 150 млн долларов. Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» (радиостанция включена Минюстом в список иностранных агентов) Карла Бэбб.

09:04

Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва».

close
100%
Минобороны РФ
09:00

Россия и Сербия обсуждают возможные угрозы безопасности, связанные с военными поставками Украине, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», — пояснил РИА Новости дипломат.

08:53

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — сказал Макрон в подкасте Gnration Do It Yourself.

08:37

Ночью целый ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся ударам ВСУ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Один человек погиб, пятеро ранены.

В селе Беловское погибла женщина, разрушен частный дом.

В Белгороде ранены два человека. В пяти квартирах многоквартирных домов выбиты окна. В автосалоне выбито остекление. Кровля и фасад повреждены в частном доме. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, семь автомобилей и линия газоснабжения.

В городе Строитель ранены два человека. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.

В селе Безымено ранен мужчина в результате атаки с применением дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю.

В Шебекино горело административное здание предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. В шести домовладениях зафиксированы различные повреждения.

В поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома, повреждены два автомобиля.

В селе Головино поврежден один автомобиль.

08:26

Если россияне обеспокоены ударами по Крыму, «пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины», заявил представитель Пентагона Пат Райдер.

08:20

По Харькову и Харьковскому району был нанесен удар авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

08:16

В Воронежской области средства ПВО уничтожили два дрона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Фрагменты одного сбитого БПЛА разорвались на земле, что привело к пожару на промплощадке, он уже потушен. Никто не пострадал.

08:07

⚡️ За ночь нейтрализовано 29 дронов над Белгородской областью и один — над Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 853-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Джулиан Ассанж на свободе. Основатель WikiLeaks пошел на сделку с властями США
Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден из тюрьмы в Британии и летит в Австралию
Мирная жительница погибла при обстреле Белгородской области
Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов
Алсу подтвердила слухи о романе бывшего мужа с Решетовой
Месси признался, что не смотрит на свою статистику
Украинские военные обстреляли город в Курской области
Российские военные начали применять трехтонные авиабомбы в зоне СВО
Новости и материалы
Впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны
В Новосибирской области мальчика затянуло в водопад
Во Франции объяснили, почему Макрон «стал молчаливым» по вопросу Украины
В МИД Украины рассказали, сколько шагов осталось до вступления страны в ЕС
Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан
Американский посол обвинил Китай в затруднении диалога Вашингтона и Пекина
Госпитализированного с ботулизмом звезду «Диверсанта» выписали
В Москву доставили четверых детей, эвакуированных из Севастополя
Бобровский рассказал, кому посвящает победу в Кубке Стэнли
Приморский мотоциклист сбил детей на переходе и сам пришел в полицию
Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму: «Народ отчаянный»
Третьяк призвал ввести Бобровского в Зал хоккейной славы
В МИД РФ заявили, что Москва и Белград обсуждают угрозы безопасности
Премьер Австралии хочет, чтобы Ассанж вернулся домой
Олега Газманова чуть не обманули мошенники из-за Никаса Сафронова
«Зеленоградский Чикатило» Гриценко находится в зоне спецоперации
В РФ предложили запретить коллекторам требовать долги по микрозаймам
Военный эксперт рассказал, как мины ВСУ травмируют жителей Харьковской области
Все новости
РФ рассчитывает, что Южная Корея спокойно воспримет соглашение Москвы и Пхеньяна
В подмосковном Фрязине на месте пожара нашли тела нескольких погибших
Премьер-министр Индии прилетит в Россию
В России хотят запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям
«Великая стена обречена»: как власти Китая и инженеры из США «решили» разрушить чудо света
The New York Times сообщала о планах уничтожить Великую Китайскую стену ради шоссе в Сибирь
«Долго держались»: при пожаре во Фрязино люди погибли, не дождавшись помощи спасателей
Экстренные службы сообщили о восьми жертвах пожара в подмосковном Фрязино
«Счастья сильно не хватает»: Егору Криду — 30
«Укрыл собой и думаю — будь что будет»: как люди помогали друг другу при атаке на Севастополь
Севастопольцы продолжают ходить на пляжи, несмотря на обстрел ракетами ATACMS
«Короче, автоматы начали стрелять». Что известно об убийстве на границе Абхазии и России
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
«Развелось много людей, называющих себя артистами». Михаил Горевой — о «Полупановых» и театре
Актер Михаил Горевой заявил, что российский театр находится в катастрофическом состоянии
«Мусульмане должны сами разбираться». Почему в Дагестане возобновились атаки радикалов?
Исламовед Ярлыкапов: религия не была ключевым фактором для террористов в Дагестане
Что такое ментальная арифметика и нужно ли учить ей ребенка: плюсы и минусы
Ментальная арифметика: как она работает и нужный ли это навык для ребенка
У завода «Автотор» появится первый собственный автомобиль. Мы узнали какой
Первой собственной машиной «Автотора» станет компактный электрический ситикар
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами