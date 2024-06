Военная операция на Украине, день 853-й

08:53

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев (диалога) не было, но я не исключаю этого на ту или иную тему, в том числе по вопросу атомных электростанций или о чем-то другом. Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — сказал Макрон в подкасте Gnration Do It Yourself.