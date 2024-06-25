Военная операция на Украине, день 853-й

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Ночью целый ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся ударам ВСУ, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Один человек погиб, пятеро ранены.

В селе Беловское погибла женщина, разрушен частный дом.

В Белгороде ранены два человека. В пяти квартирах многоквартирных домов выбиты окна. В автосалоне выбито остекление. Кровля и фасад повреждены в частном доме. Также повреждены фасады двух коммерческих объектов, семь автомобилей и линия газоснабжения.

В городе Строитель ранены два человека. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон.

В селе Безымено ранен мужчина в результате атаки с применением дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю.

В Шебекино горело административное здание предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. В шести домовладениях зафиксированы различные повреждения.

В поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома, повреждены два автомобиля.

В селе Головино поврежден один автомобиль.