В Торецке началась принудительная эвакуация. На ее фоне Зеленский уволил командующего силами ВСУ Власти Украины объявили принудительную эвакуацию из Торецка

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации из Торецка. По словам главы местной ОВА Вадима Филашкина, с 22 июня город уже покинули 500 человек из оставшихся там шести тысяч жителей, и с каждым часом люди продолжают уезжать. Минобороны последние дни сообщало об успешных действиях ВС РФ на этом направлении. Российские военкоры рассказали о взятии под контроль в этом районе населенного пункта Шумы. Генштаб ВСУ официально не признал прорыв рядом с Торецком, но на его фоне Зеленский уволил командующего Объединенными войсками ВСУ Юрия Содоля.

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию в городе Торецк. Об этом в эфире телемарафона заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Сейчас будет проходить принудительная эвакуация из города Торецка. <...> Из других мест на линии фронта эвакуация идет», — отметил глава администрации.

По словам Филашкина, с 22 июня Торецк уже покинули около 500 человек из оставшихся там шести тысяч жителей. И «с каждым днем, с каждым часом» люди продолжают уезжать. Он также уточнил, что в городе уже вторые сутки нет света.

Прорыв в районе Торецка

Торецк находится в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) — к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска (Бахмута). Последние несколько дней Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных действиях российской армии против ВСУ в районе Торецка.

В частности, 25 июня ведомство доложило о нанесении поражения 24-й механизированной бригаде ВСУ и 2-й бригаде теробороны близ города.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канал сообщил, что бои уже идут в предместьях Торецка — поселке Кирово.

«Наши бойцы продолжают идти вперед на Торецком направлении. <…> Основные бои развернулись за господствующие высоты. Торецк расположен между Горловкой и Константиновкой, которая, в свою очередь, входит в главную оборонную линию ВСУ на Донбассе наряду с Краматорском и Славянском», — добавил военкор.

По словам журналиста Александра Коца, Торецк является крупным логистическим узлом ВСУ и расположен на важном перекрестке — отсюда можно с севера наступать на Нью-Йорк или на северо-запад в сторону Константиновки. Коц так же, как и Поддубный пишет, что Константиновка расположена на южном фланге крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе.

«Не взломав эту стену, территорию ДНР полностью не освободить», — заключил военкор.

Увольнение командующего

Впервые о прорыве в районе Торецка заговорили 18 июня. Генштаб ВСУ информацию об этом не подтвердил, заявив в вечерней сводке лишь об увеличившейся активности ВС РФ в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное (другое название — Кирово) и Южное. По утверждениям генштаба, украинские войска контролировали ситуацию.

Тем не менее 19 июня украинский военный паблик Deep State сообщил о продвижении ВС РФ на Торецком направлении. 20 июня украинский генштаб признал, что армия РФ пытается выбить ВСУ с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. 22 июня российские военные журналисты и Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шумы. Минобороны официально эту информацию не подтверждало.

На фоне продвижения российских войск президент Украины Владимир Зеленский 24 июня уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Этот пост он занял в феврале 2024 года.

Содоля неоднократно критиковала народный депутат Марьяна Безуглая. 19 мая парламентарий назвала генерала преступником, который по приказу главкома ВСУ Александра Сырского поставил на руководящие посты «своих». В том числе генералов Галушкина, который допустил прорыв на Харьковском направлении, и Луценко, ответственного за пропуск прорыва под Очеретино.

22 мая депутат также заявила, что Содоль является членом генеральской фракции, которая уничтожает шансы Украины на изменения и победу. Безуглая назвала генерала «кулуарным мясником, который скроет все, что надо любому начальнику».

Позже депутат также рассказала, что, по ее информации, Содоль во время пропущенного прорыва на Торецк «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе».

Кроме этого, 24 июня стало известно, что Юрий Содоль — тот самый генерал, которого начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич обвинил в потере областей, десятков городов и тысяч солдат. Изначально Кротевич не раскрывал имени военачальника, на которого написал заявление, но позже оно стало известно СМИ.

«Написал письмо в ГБР (Государственное бюро расследований. — «Газета.Ru») с призывом об открытии расследования на одного боевого генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», — заявил начальник штаба.

Вместо Содоля Зеленский назначил командующим Объединенными силами ВСУ бригадного генерала Андрея Гнатова. После начала боевых действий на Украине Гнатов руководил обороной Николаева и Бахмута, а также был одним из командующих боевыми действиями в Херсонской области. По данным украинских СМИ, после присвоения генеральского звания новый шеврон ему вручил лично Владимир Зеленский.

Украинский паблик «Николаевский Ванек» при этом выразил мнение, что новое назначение Гнатова произошло очень не вовремя, так как на южном фронте сейчас крайне сложная обстановка.