«США очень уважают эту страну». Делегация Госдепа приехала во Вьетнам сразу после визита Путина В МИД Вьетнама назвали США стратегическим партнером и заявили об укреплении связей

США ответили на визит Путина во Вьетнам, отправив в республику помощника госсекретаря. Дэниел Критенбринк заявил, что Белый дом очень уважает эту страну и у США с ней сейчас самые крепкие отношения в истории. Вьетнам со своей стороны не стал отрицать, что считает американцев стратегически важными партнерами. В то же время республика не отказывается и от отношений с Россией.

США и Вьетнам еще никогда не были так близки, заявил журналистам помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк во время официальной поездки в республику. Американский чиновник приехал в страну на следующий день после визита российского лидера Владимира Путина.

«США очень уважают Вьетнам. Только Вьетнам может решить, как обеспечить свой суверенитет и продвигать свои национальные интересы», — сказал Критенбринк после вопроса журналистов, что США думают по поводу внешней политики Вьетнама.

Дипломат отметил, что обе страны находятся на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Сотрудничество между ними налажено почти во всех областях, от экономики до безопасности. Критенбринк добавил, что процветание республики, «успешный Вьетнам» — это часть национальных интересов Вашингтона.

«Американо-вьетнамские отношения никогда не были крепче, чем сейчас.... Я считаю, что стратегическое доверие находится на рекордно высоком уровне.

Это, пожалуй, самый важный основополагающий элемент партнерства», — подчеркнул помощник главы Госдепа.

Он уточнил, что и Вьетнам, и США одинаково хотят видеть мир, «основанный на уважении международного права, на вере в то, что споры будут разрешаться мирным путем». Как указал Критенбринк, Вьетнам и другие государства должны «продолжать подчеркивать важность» устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время визита американца подтвердил, что республика считает США стратегически важным партнером.

«Вьетнам готов... развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с США на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран», — передает позицию министра Vietnam Plus.

Глава МИД добавил, что его страна укрепляет отношения с Белым домом, поскольку это способствует стабильности и развитию региона.

Итоги поездки Путина во Вьетнам

Президент РФ посетил страну 19–20 июня, сразу после своей поездки в КНДР. Во Вьетнаме стороны подписали ряд документов, в частности заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства». Обе страны среди прочего договорились не вступать в союзы против друг друга.

«Договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга»,

— указал президент республики То Лам.

Кроме того, государства будут «наращивать регулярные контакты», уточнил президент. Они будут идти по линии правительств, партий, парламентов и различных ведомств.

Россия и Вьетнам также договорились о сотрудничестве по линии Минюстов, налоговых служб, таможни. Стороны будут вместе развивать и лабораторную инфраструктуру для борьбы с эпидемиями. Кроме того, во Вьетнаме при участии «Росатома» строят центр ядерной науки и технологий. Налаживаются отношения и в образовании, среди подписанных документов — соглашения между российскими РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами.

Путин со своей стороны отметил, что Вьетнам и Россия вместе выступают против закрытых военно-политических блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он назвал прошедшие переговоры конструктивными.

«Переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы», — комментировал Путин.

Реакция Запада

Приняв Путина, Вьетнам проигнорировал призыв США, писал Bloomberg. Посольство США в Ханое требовало, чтобы «ни одна страна не предоставляла Путину платформу для пропаганды». Financial Times и CNN также передавали, что США раздражены визитом Путина во Вьетнам.

«Визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности», — заявили в правительстве республики.

Во вьетнамском МИД отметили, что Путин «испытывает к стране и народу Вьетнама» чувства привязанности и уважения, поэтому посещает государство уже пятый раз.

В поездках Путина во Вьетнам и КНДР сбылись худшие американские опасения, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль. По его мнению, Россия намерена стать «главным организатором» государств, которые не контролируются Соединенными Штатами.

Кремль пояснял, что Россия предлагает партнерам сотрудничество, «которое абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам».

«То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнений», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.