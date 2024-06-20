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Вьетнам принимает Путина в духе независимости. Президент России прибыл в Ханой

Bloomberg: Вьетнам тепло принимает Путина вопреки критике США

Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Bloomberg отмечает, что несмотря на предостережения со стороны США, в Ханое президенту России оказывается теплый прием.

Вьетнам приветствовал Владимира Путина, подчеркнув свои многолетние отношения с Россией на фоне критики США по поводу военного конфликта на Украине. Таким образом, отмечает Bloomberg, Ханой проигнорировал призывы Вашингтона ко всем странам не позволять президенту РФ продвигать в мире свою позицию.

Путин в четверг прибыл в Ханой из Северной Кореи, где подписал соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном, пообещавшим «безоговорочно» поддерживать Россию в войне.

«Визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности», — говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Посольство США в Ханое в понедельник заявило, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства».

Однако в Ханое у Путина запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, недавно занявшим пост президентом страны То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания (парламента) Чан Тхань Маном.

Кремль рассказал о планах «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной области, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».

Вьетнам воздерживается от осуждения российской военной операции на Украине и занимает нейтральную позицию, призывая к дипломатическому разрешению конфликта.

Перед приездом Путина в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» появилась его статья «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем». В ней Путин заявил, что «обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций», и отметил сходство позиций России и Вьетнама по вопросам международной политики, в том числе поблагодарил Ханой за «взвешенную позицию по украинскому кризису»:

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования. Все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

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