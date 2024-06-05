«Жизнь в холоде и темноте»: зимой Украина будет без света большую часть суток FT: РФ вывела из строя больше половины электрогенерирующих мощностей на Украине

Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества, пишет FT со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, Киев потерял больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергообъекты. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупредил, что в ближайшие годы экономия электричества станет частью повседневной жизни. Причем не только для обычных граждан, но и для крупных предприятий. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Украинская энергетика потеряла больше половины вырабатывающих мощностей, сообщает Financial Times.

«Россия вывела из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже 20 гигаватт», — говорится в публикации.

По данным издания, до начала конфликта страна располагала мощностями генерации в 55 гигаватт. Однако сейчас, как говорят украинские чиновники, этот показатель упал больше чем в два раза. Только 1 июня Украина потеряла 1,2 гигаватт выработки электроэнергии.

«Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте», — заявил чиновник в ответ на вопрос, что такой ущерб будет значить для страны в последующие месяцы.

Другой собеседник FT назвал отключения электричества в стране «новой нормой».

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, руководство Украины пойдет на повышение тарифов за электроэнергию, хоть такие меры и не пользуются популярностью у населения.

«Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе [2025 года], вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов (в день. — «Газета.Ru»), — заявил Додонов.

Разрушительная атака

Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о поражении энергетических объектов Украины. Последний групповой удар был нанесен в ночь на 1 июня. В ведомстве заявили, что были поражены энергообъекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате атаки повреждения получили инфраструктурные объекты в пяти областях страны. По данным энергохолдинга ДТЭК, были повреждены две теплоэлектростанции. «Укргидроэнерго» также сообщило, что критические повреждения были нанесены двум ГЭС.

2 июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света. 4 июня аварийные отключения электричества ввели в Киеве, а также в подконтрольной Украине части ДНР, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что во вторник ситуация с электричеством была самой тяжелой за последние дни:

«Завтра (5 июня. — «Газета.Ru») тоже с лимитами целый день. Если будем превышать их, то и с экстренными отключениями.

Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что даже снабжение объектов критической инфраструктуры может прерваться во время экстренных [отключений]. Про это говорит «Укрэнерго». Подумайте про это в следующий раз, когда будете включать кондиционер»,

— написал Коваленко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что уже в июле отключения света на Украине могут достигнуть 10 часов в день.

«У нас нет генерации, мы не можем импортом покрыть наши потребности. Просто физически нечего подать в сеть», — сказал Попенко в эфире YouTube-канала «Новости.live».

По его данным, по итогам последних обстрелов Украина утратила уже 9,8 гигаватт мощности своей генерации.

Экономить придется годами

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что в ближайшие годы украинцам придется постоянно экономить электричество. Причем делать это должны будут не только обычные граждане, но и крупные предприятия.

«Последствия атак на энергетику долгосрочные. Таким образом, экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы», — сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что в связи с этим украинское правительство обсуждает варианты увеличения импорта энергии из Евросоюза. Сейчас Украина импортирует 1,7 гигаватт-час. Этот показатель, по словам Шмыгаля, нужно будет нарастить до 2,2 ГВт·ч.