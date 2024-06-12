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Политика

Военная операция на Украине, день 840-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 840-й день

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Александр Река/ТАСС
Норвегия намерена выделить €240 млн на поставку Украине средств противовоздушной обороны, сообщило норвежское министерство обороны. Количество стран, планирующих принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78, сообщает «Радио Свобода»*. ВСУ разбрасывают противопехотные мины в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области, сообщил губернатор Гладков. Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что основным мотивом намечаемой в Швейцарии конференции по Украине станет попытка навязать России ультиматум. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:44

8:31

Конференция по Украине, организуемая 15-16 июня на курорте Бюргеншток, в отсутствие на ней России не увенчается конкретными результатами и станет очередным «коллективным фотографированием», разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, выступая на приеме в диппредставительстве по случаю отмечаемого 12 июня Дня России.

8:27

Вооруженные силы Украины начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками на приграничных с Белгородской областью территориях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:12

Количество государств, намеренных принять участие в мирной конференции по Украине, уменьшилось до 78. Об этом, ссылаясь на неназванных дипломатов из стран Евросоюза, сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

8:05

Норвегия направит €240 млн на укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе €125 млн в рамках совместной с Германией, Данией и Нидерландами инициативы, сообщило во вторник министерство обороны скандинавской страны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 840-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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*  организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной
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