Военная операция на Украине, день 840-й

Конференция по Украине, организуемая 15-16 июня на курорте Бюргеншток, в отсутствие на ней России не увенчается конкретными результатами и станет очередным «коллективным фотографированием», разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится, заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, выступая на приеме в диппредставительстве по случаю отмечаемого 12 июня Дня России.
Вооруженные силы Украины начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками на приграничных с Белгородской областью территориях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Количество государств, намеренных принять участие в мирной конференции по Украине, уменьшилось до 78. Об этом, ссылаясь на неназванных дипломатов из стран Евросоюза, сообщает украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).
Норвегия направит €240 млн на укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе €125 млн в рамках совместной с Германией, Данией и Нидерландами инициативы, сообщило во вторник министерство обороны скандинавской страны.