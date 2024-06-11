Заключение договора России и Ирана откладывается. Проблемы возникли у Тегерана МИД: заключение договора о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлено

Работа над заключением договора о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана приостановлена из-за проблем у Тегерана, сообщил директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. В ведомстве пояснили, что договор должен определить отношения двух стран на десятилетия. Документ обсуждали на встречах Путин и Раиси, разбившийся 19 мая на вертолете. В МИД не сомневаются, что договор все же будет заключен.

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлено из-за «проблем у иранских партнеров», сообщил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Оно (решение о подписании договора. — «Газета.Ru») никогда не утрачивало своей силы и не связано <...> с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — заявил Кабулов.

Основополагающий документ

Сейчас отношения между Россией и Ираном базируются на Договоре об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Его заключили в Москве в марте 2001 года. Вступил он в силу через год после подписания и автоматически продлевается каждые пять лет.

«Через два десятилетия обе стороны пришли к выводу, что действующий документ уже не отвечает ни новым геополитическим реалиям, ни достигнутому более высокому уровню сотрудничества, требующему и более фундаментальной законодательной базы», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Новому договору предстоит стать «основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», говорил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

«Речь идет о новом межгосударственном договоре, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами», — пояснял дипломат.

Проект был на финишной прямой

Активная работа над договором началась в январе 2022 года, когда Москву посетил президент Ирана Эбрахим Раиси, писал «Коммерсантъ».

«Есть у нас документ о стратегическом сотрудничестве между нашими двумя странами, который может определить перспективу как минимум на 20 лет вперед, может, по крайней мере, перспективу прояснить. Поэтому здесь мы этот документ передали нашим российским коллегам. Во всяком случае мы считаем, что этот документ, конечно же, определит на долгосрочную перспективу стратегическое взаимодействие между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией», — сказал на встрече в Кремле Эбрахим Раиси.

Через восемь месяцев, 15 сентября 2022 года, когда президенты РФ и Ирана встречались на полях саммита ШОС в Самарканде, Путин заявил, что «в завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства».

1 апреля 2024 года Замир Кабулов сообщал, что стороны согласовывают финальные поправки в тексте договора.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая 2024 года. Вертолет с ним на борту совершил жесткую посадку в горах на северо-западе Ирана при сильном тумане. Раиси сопровождали глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. Все они погибли.