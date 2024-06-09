От 80 осталось 6: в Иране назвали кандидатов на пост внезапно погибшего президента Раиси Стражи конституции Ирана закончили отбор кандидатов в президенты

После внезапной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси власти отобрали шесть человек для участия в досрочных выборах на его пост. В их числе бывшие министры, вице-президент и мэр Тегерана. Женщин и политических «тяжеловесов» до голосования не допустили. По мнению экспертов, смерть президента обострила «подковерную борьбу» элит, но не скажется на курсе страны.

Совет стражей конституции Ирана допустил к выборам президента шестерых кандидатов, в их числе нет пытавшегося баллотироваться бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Одобренный список опубликовало Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

«Медийная агитация за кандидатов начнется 12 июня и продолжится до 27 числа. Выборы пройдут в пятницу, 28 июня», — уточнило агентство.

Новый президент будет занимать пост четыре года.

Без женщин и политических тяжеловесов

Ахмадинежад был шестым президентом Ирана с 2005 по 2013 год (сейчас будут выбирать девятого). Он известен резкими высказываниями, например, призывом стереть Израиль «с карты мира». Кроме того, называл Холокост еврейским мифом, а теракты 11 сентября 2001 года в США — «чудовищной фальсификацией», удобной для оправдания американского вторжения в Афганистан. Политик уже пробовал еще раз пройти на президентские выборы в 2017 и 2021 годах, но тогда его тоже не допустили.

Второй громкий кандидат, который не прошел отбор, — бывший спикер парламента Али Лариджани. Он проводил политику исламизации телевизионных программ, считается более умеренным политиком, чем погибший президент Ирана Эбрахим Раиси. Своей целью в случае победы назвал дипломатическое решение вопроса санкций.

Среди одобренных в этом году кандидатов первым значится 64-летний бывший глава МВД и экс-министр юстиции Ирана Мостафа Пурмохаммади. Помимо него за место президента будут бороться 58-летний мэр Тегерана Алиреза Закани, 53-летний вице-президент Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми, 62-летний спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, 69-летний бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и 58-летний член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили.

Всего заявки на участие в выборах подавали 80 человек. Среди них даже были несколько женщин, все бывшие депутаты иранского парламента. Однако совет стражей конституции еще во время прошлой кампании постановил, что женщина не может быть президентом.

Какое значение имеют выборы для Ирана

Президента будут выбирать, после того как предыдущий лидер Раиси в возрасте 63 лет разбился на вертолете. Вместе с ним погибли министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян и еще шесть человек. Иранские власти исключили версию диверсии на борту, но точная причина пока не установлена (вертолет врезался в гору).

«Смерть Раиси создаст кризис преемственности в Иране», — отмечал политический эксперт Карим Саджапур.

В Иране больше власти не у президента, а у духовного лидера — великого аятоллы. Его место занимает 85-летний Али Хаменеи. Из-за преклонного возраста аятоллу вскоре может потребоваться заменить, и Раиси считался одним из двух главных претендентов (второй — сын аятоллы, 55-летний Моджтаба Хаменеи).

«И теперь наследник лидера не единственный кандидат. Многие ему не доверяют: он молод, имеет недостаточно религиозных возможностей. Подковерная борьба будет продолжаться и может даже усилиться», — считает востоковед Владимир Сажин.

Место президента же, по его словам, в любом случае не смог бы занять кто-то из реформаторов. Они «отодвинуты от решения проблем» и не представляют серьезной силы.

«Выбор есть только из консерваторов и радикалов. Но среди них в последнее время особенно обозначилась междоусобная борьба за власть, хотя идеологически они мало чем отличаются друг от друга», — охарактеризовал эксперт.

Кого бы не выбрали, еще минимум лет шесть в Иране будет невозможна кардинальная смена внешнеполитического курса, отметил эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. Поэтому в ближайшее время политика Ирана и его позиция по ключевым вопросам вряд ли существенно изменится.