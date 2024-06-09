«Мы живем в кошмаре»: депутат из ФРГ сбежала в Россию ради спасения детей Bild: депутат Петерсен из ФРГ уехала в Россию вместе с детьми

Правый депутат из Гамбурга Ольга Петерсен сбежала с четырьмя детьми в Россию. Она жалуется на травлю в прессе и боится, что власти попытаются изъять детей из семьи. В России женщине уже пообещали помощь с документами и трудоустройством. Депутат выступала против сексуального просвещения и экологической повестки в школах, а также называла демократичными и свободными президентские выборы в РФ.

Депутат парламента Гамбурга от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен сбежала из страны, боясь за будущее своих детей и преследований «из-за ее восхищения Путиным», сообщила немецкая газета Bild.

«Вокруг [Петерсен] уже несколько дней царит суматоха <...> Политик подтвердила Bild, что бежала из Германии вместе со своими детьми в результате «операции плаща и кинжала» (английская идиома, обозначающая ситуации, в которых есть какая-та интрига. — «Газета.Ru»), это уникальный случай», — отмечает издание.

Женщине 41 год, она в разводе и воспитывает четырех несовершеннолетних детей, один из которых младшего школьного возраста. Изначально о ее прибытии в Россию сообщил 31 мая член российского Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«[В Германии] подключили ювенальную юстицию с тем, чтобы изъять троих несовершеннолетних детей из семьи, началась травля в СМИ. В результате вынудили ее вместе с детьми покинуть Германию и обосноваться в России», — пояснил Брод.

Он пообещал Петерсен помощь с трудоустройством и оформлением документов. Bild пересказала его слова с отметкой, что Брод «триумфально объявил о переезде Петерсена в страну президента Владимира Путина». Сама политик в разговоре с Bild подтвердила свой отъезд.

«Я действительно вывезла своих детей из страны <...> Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и убедиться, что они остаются под моей опекой. Без детей я больше не вижу смысла в жизни», — сказала Петерсен.

При этом она не уточнила, в какое государство переехала. Bild отмечает, что «наверное, в Россию», и напоминает, что Петерсен — уроженка Омска . Депутат подчеркнула, что и за границей остается членом гамбургского парламента и хочет продолжить выполнять свои обязательства «в меру своих знаний и убеждений». При этом женщину уже исключили из фракции ее партии в парламенте и собираются выгнать из партии.

«Петерсен заявляет, что как только прояснится будущее ее детей, она будет политически «снова готова к действию», — резюмирует Bild.

Газета утверждает, что никто не собирался изымать детей депутата. Однако подтверждает, что школа обратилась насчет них в отдел по делам молодежи из-за «проблем с поведением». Петерсен забрала их без каких-то объяснений, отправив в школу электронное письмо: «Завтра дети не придут».

«Всегда улыбается на публике»: какие взгляды Петерсен защищала в Германии

Политик родилась в русско-немецкой семье в Омске, переехала вместе с родными в Гамбург в 16 лет. Получила образования фельдшера. Вступила в «Альтернативу для Германии», прошла в парламент Гамбурга в 2020 году. Добилась тогда третьего лучшего результата среди кандидатов от АдГ, набрав 4018 голосов.

«Петерсен всегда улыбается, когда появляется на публике <...> Хотела бы выглядеть сострадающей и умеренной <...> Часто конфликтует с мужским руководством АдГ», — отмечала немецкая газета Die Tageszeitung.

Депутат выступала против продвижения в начальных школах сексуального образования, экологической повестки и «просвещения в вопросах питания», как это описывают немецкие источники. Ее слоганом была фраза «Выбирая меня, выбираешь семью». Die Tageszeitung называет взгляды Петерсен провокационной позицией.

«Я на собственном опыте знаю, как наших детей воспитывают в школе и детском саду. Моя дочь говорит: «дизельное топливо разрушает мир», сын приводит список «разрешенных» бутербродов, а раннее половое воспитание выбивает из колеи моего десятилетнего ребенка. Она вынуждена заниматься сексуальностью, которая по своей природе еще не интересует ее. Мы живем в кошмаре! Мы должны обеспечить защиту наших детей от левой гендерной политики», — говорила депутат.

В феврале 2023 года Петерсен дала короткое интервью телеканалу «Россия 1», которое привлекло больше внимание немецких СМИ. В нем она заявила, что Кремль не должен доверять заявлениям канцлера Олафа Шольца об отказе в поставке истребителей на Украину, ведь в начале конфликта федеральное правительство уже отвергало любое вмешательство. Она также «посетовала», что Германия хочет стать независимой от природного газа из России, отмечают немецкие СМИ. Руководство партии после этого вынесло Петерсен предупреждение о том, что у нее нет полномочий комментировать внешнюю политику ФРГ. Дело дошло до арбитражного суда Германии, который постановил, что партия не имеет права запрещать депутату какие-то высказывания, это нарушает свободу слова.

В апреле 2024 Петерсен выступала в Германии с докладом об усилении дискриминации местного русскоязычного населения. По ее мнению, за последние годы русофобия достигла значительных масштабов, от нее страдают не только мигранты, но и германские граждане с русскими корнями, родственниками или бизнес-партнерами в России.

В 2024 году Петерсен была наблюдателем на президентских выборах в России. Она назвала их открытыми, демократическими и свободными, после чего женщину исключили из фракции в Гамбурге. В АдГ заявили, что политик уезжала в Россию как частное лицо и не должна была участвовать в выборах.

«Появившиеся фундаментальные разногласия делают дальнейшее сотрудничество более невозможным», — указала партия. Петерсен в ответ пожаловалась, что против нее идет усиленная травля в прессе и внутри фракции.