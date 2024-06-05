Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 833-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 833-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
По данным МО РФ, российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, два над Курской и один над Воронежской. Украинская полиция проинформировала об аресте связанных с Россией активов в размере почти $1 млрд. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что западные страны рассматривают идею выдачи Украине кредита, который выплатят за счет прибыли от замороженных российских активов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:30

Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на областную военную администрацию.

09:23

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны, пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

09:20

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что идея о закрытии неба над западной частью страны актуальна и не должна выглядеть как «красная линия» — Die Zeit

09:13

❗️Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 11 человек получили ранения, пятилетний ребенок погиб после артобстрела ВСУ села Новозлатополь.

09:07

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в регионе после обстрела ВСУ без света остаются около 3,5 тысяч домов.

09:02

Генпрокуратура РФ проинформировала, что жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для СБУ, его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

08:46

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовском районе нашли схрон с вооружением и боеприпасами, который якобы правоохранительные органы Украины заготовили в 2014 году.

08:33

❗️Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области.

08:31

08:29

РИА Новости пишет о некой «дороге смерти» в Донецке, где ВСУ бьют по мирным жителям с помощью беспилотников.

«На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти»», — сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.

08:24

❗️Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США заявила, что Запад может выдать Украине кредит:

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли с замороженных активов РФ для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой».

08:21

Источник РИА Новости утверждает, что после минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились первые погибшие уклонисты, которые пытались ее переплыть и нелегально покинуть страну.

08:18

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на предельно низкой высоте на подлете к Воронежу.

08:11

Начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина заявил, что они арестовали связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд или 83 млрд руб.).

08:07

❗️Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, два над Курской и один над Воронежской.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 833-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» в Харьковской области
В Петербурге начинается ПМЭФ-2024
Тинькофф сменил название
Трехлетние близнецы выпали из окна пятого этажа воронежского общежития
Подпольщики обнаружили турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области
Леди Гага ответила на слухи о беременности
Российская фигуристка показала свои бойцовские навыки
Новости и материалы
Совершена атака на посольство США в Ливане
Украину призвали готовиться к жизни «в холоде и темноте»
Стало известно, насколько сократились скрытые доходы россиян
Заготовленный украинской полицией в 2014 году схрон с оружием нашли в ДНР
Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины
В Думе назвали предполагаемый срок снижения ключевой ставки
Американский беспилотник продолжает летать у берегов Крыма
В МИД назвали следующую точку поездки Лаврова по странам Африки
В МИД РФ рассказали, к чему приведут необдуманные шаги Армении
Семилетний ребенок исчез из больницы Красноярска
Стали известны детали предстоящего визита Зеленского во Францию
Россиянам рассказали, какие предметы опасно оставлять в машине летом
В Крыму шестилетнему мальчику зажевало пальцы в аппарате для выдачи корма
Посол Украины призвал не считать «красной линией» закрытие неба западным ПВО
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для Украины
«Спартак» может перехватить игрока у «Зенита»
Пушков рассказал об очередном ударе Байдена по надеждам Украины
Назван кандидат на пост еврокомиссара по обороне
Все новости
Три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию
В Раде забеспокоились из-за «хамства» Зеленского в адрес Китая
«Украина оказалась в глубокой яме, но выбирается». США не будут направлять туда военных
Салливан заявил, что ВСУ укрепили позиции после получения военной помощи США
Затаил обиду после обвинений в трусости: сбежавший из части боец СВО расстрелял сослуживцев
Бойца СВО, дважды незаконно покинувшего часть, обвинили в убийстве и хранении наркотиков
Вдова Гайдая, известная актриса Гребешкова госпитализирована в Москве
Марина Ярдаева
ЕГЭ на раздевание
Шойгу, Матвиенко, Лепс: кто пришел на прощание с Артуром Чилингаровым
«Обещали кругленькую сумму»: две медсестры могут попасть в колонию из-за одной надписи у Кремля
Суд отправил в СИЗО женщин, написавших «ГУР» на памятнике Жукову
«Достаточно пообсуждали, надо работать»: Путин дал новую миссию Шойгу
Путин поставил Шойгу независимым наблюдателем за развитием военного производства
«Мы не хотим себе эту тенденцию»: в парламент Грузии внесли закон о «пропаганде ЛГБТ»
В Грузии могут запретить пропаганду ЛГБТ и смену пола
Остановится ли сборка Evolute, если «Моторинвест» лишат господдержки?
Автоэксперт Мосеев: Evolute может закрыться при ужесточении локализации
«Армия России уничтожена, а Путин хочет вернуть СССР»: что сказал Байден в новом интервью
Байден предрек падение Польши в случае победы России в СВО
Сибирская сакура, маралы и сон на пчелах: зачем ехать на Алтай
Дальше от города, ближе к природе: чем хорош отдых на Алтае
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами