Военная операция на Украине, день 833-й

Промышленный объект поврежден в Полтавской области Украины, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на областную военную администрацию.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны, пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что идея о закрытии неба над западной частью страны актуальна и не должна выглядеть как «красная линия» — Die Zeit
❗️Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 11 человек получили ранения, пятилетний ребенок погиб после артобстрела ВСУ села Новозлатополь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в регионе после обстрела ВСУ без света остаются около 3,5 тысяч домов.
Генпрокуратура РФ проинформировала, что жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для СБУ, его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовском районе нашли схрон с вооружением и боеприпасами, который якобы правоохранительные органы Украины заготовили в 2014 году.
❗️Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области.
РИА Новости пишет о некой «дороге смерти» в Донецке, где ВСУ бьют по мирным жителям с помощью беспилотников.
«На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая «дорога смерти»», — сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
❗️Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США заявила, что Запад может выдать Украине кредит:
«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли с замороженных активов РФ для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой».
Источник РИА Новости утверждает, что после минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились первые погибшие уклонисты, которые пытались ее переплыть и нелегально покинуть страну.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на предельно низкой высоте на подлете к Воронежу.
Начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина заявил, что они арестовали связанные с Россией активы на 38 млрд грн (около $1 млрд или 83 млрд руб.).
❗️Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, два над Курской и один над Воронежской.