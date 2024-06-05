Военная операция на Украине, день 833-й

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❗️Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената Конгресса США заявила, что Запад может выдать Украине кредит:

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли с замороженных активов РФ для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, пользуется значительной поддержкой».