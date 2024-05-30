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Финляндия запретит фотосъемку дикой природы на границе с Россией

Финляндия запретит фотосъемку дикой природы на границе с РФ к 2025 году

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Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year

На российско-финской границе к концу 2025 года будет запрещено делать фотографии дикой природы. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на руководителя пограничной службы Финляндии Кайнуу Туомас Лаосмаа.

По мнению службы, фотографирование флоры и фауны в приграничной зоне увеличивает риски нарушения государственных пределов. Фотографам и бизнесменам предлагается переместиться приблизительно на один километр от границы в случае осуществления фото- и видеофиксации.

С российской стороны для мониторинга за обстановкой на приграничных территориях стали запускать управляемые аэростаты.

В марте председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что в настоящее время разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки на школьных уроках. По словам Казаковой, предлагается одобрять фото- и видеосъемку в образовательных целях с разрешения школьной администрации и самого учителя.

Ранее были раскрыты улучшения камер у популярных Android-смартфонов.

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