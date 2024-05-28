В ФСБ обвинили Финляндию в миграционном кризисе на границе

Миграционный кризис на границе России и Финляндии был спровоцирован Хельсинки. Такое мнение выразил заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Его слова приводит РИА Новости.

«В действительности миграционный кризис спровоцирован самими властями Финляндии», — заявил он.

По его словам, незадолго до прибытия мигрантов на границу в западных СМИ и соцсетях Финляндия активно размещала информацию о готовности предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно.

«Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии», — добавил Кулишов.

По его словам, мигранты стали заложниками «финской пропаганды».

Также Кулишов рассказал, что до недавнего времени отношения России и Финляндии были добрососедскими, но в последнее время они действительно обострились.

Ранее в Погранслужбе ФСБ заявили об отработке НАТО сценария ядерных ударов по РФ.