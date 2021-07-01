«Швейковщина в чистом виде»: Захарова ответила Чехии на требования о компенсации

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД после новых заявлений Праги по взрывам по Врбетице в 2014 году. Претензии Чехии к России смехотворны и абсурдны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова передает РИА «Новости».

«Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, граничащий и даже иногда переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсурд. Подобная абсурдная концепция не дает возможность рассуждать о случившемся в каких-то рациональных категориях», — отметила Захарова, комментируя чешские требования.

Ранее замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому ноту, потребовав полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице. Чешская сторона оценивает его в 650 млн крон (около €25,5 млн).

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Кроме того, по данным газеты Mlada fronta Dnes, Смолек заявил, что Прага настаивает на пересмотре российского списка недружественных государств и желает быть оттуда исключенной.

Захарова заявила, что претензии чешской стороны напоминают рассказы о бравом солдате Швейке писателя Ярослава Гашека.

«Можно сказать, что становится бессильной в данном случае дипломатия, которая подменяется различными литературными жанрами. Это вот швейковщина в чистом виде», — считает представитель российского МИДа.

Она также указала на то, что у руководства Чехии нет единства в оценке взрывов семилетней давности. «Не завершены следственные мероприятия по факту происшествия, не говоря уже о наличии судебного вердикта. Вообще в принципе абсурдно говорить не то, что о каких-то требованиях, вот этих вот бумагах, но в принципе странно обсуждать политические заявления на тему, которая должна находиться в юридической плоскости и в компетенции суда», — добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Прага «запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, именно в собственных, а не национальных, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения». Чешская республика «переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты», резюмировала Мария Захарова.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов по обвинению в шпионской деятельности. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов, количество сотрудников в посольстве республики в Москве сократилось до пяти. 16 октября 2014 года на складе, где хранились 50 т боеприпасов, произошел взрыв. Содержимое арсенала разлетелось по округе почти на километр. Погибли сотрудники фирмы-арендатора. При этом приехавшие тушить огонь пожарные не знали, с какой опасностью имеют дело, поскольку местные власти не владели всей информацией по объекту.

Около 100 человек были эвакуированы со складской территории, также вывезены жители ближайшего села и дети из местной школы. Эвакуация продолжалась два дня, в районе продолжались неконтролируемые взрывы боеприпасов. Спустя две недели полиция заявила, что со складов можно вывезти оставшиеся 7 тыс. т мин и снарядов.

Чешская контрразведка считает подозреваемыми граждан РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, оформивших себе разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова — впервые эти имена стали известны после инцидента в Солсбери, когда Лондон обвинил Москву в химатаке. При этом в Чехию россияне якобы приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш. Президент Чехии Милош Земан отмечал, что перед окончательным заключением по взрывам во Врбетице надо получить итоги расследования. Согласно отчету службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице, сказал политик.