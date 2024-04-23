«Быстрый и мощный» пакет помощи для Украины. Какие вооружения в него войдут Байден пообещал Зеленскому «быстрый и мощный» пакет помощи для Украины

Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что новый пакет помощи для Киева будет «быстрым и мощным», и он подпишет его, как только одобрит сенат. Президент Украины рассказал, что дальнобойные ракеты ATACMS войдут в пакет новых вооружений, и поблагодарил американского коллегу «за неослабевающую поддержку».

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили новый пакет помощи Киеву почти на $61 млрд.

Байден в ходе разговора подчеркнул «неизменную приверженность» Соединенных Штатов поддержке Украины в «защите ее свободы от российской агрессии», говорится в сообщении Белого дома. Президент США пообещал, что его администрация быстро предоставит новую помощь, как только сенат проголосует за одобренный палатой представителей пакет, а он его подпишет. Байден заявил, что помощь США поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру после российских атак и поддержать реформы Украины «на пути евроатлантической интеграции».

«Президент США заверил, что в случае одобрения сенатом немедленно подпишет закон, — рассказал Зеленский в Telegram. — Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за подлинное глобальное лидерство».

По его словам,

Байден пообещал, что новый пакет будет «быстрым и мощным» и усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские силы украинской армии.

«Четыре ключевых приоритета: защита неба, современная артиллерия, возможности дальнего действия и обеспечение скорейшего прибытия американских пакетов поддержки. И сегодняшний результат — ATACMS для Украины будут. Все детали доработаны», — сообщил Владимир Зеленский.

20 апреля палата представителей приняла законопроект о выделении помощи Украине на $60,64 млрд. В новый пакет войдут $23,2 млрд на восполнение военных запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ также предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Голосование в сенате назначено на 23 апреля. Дальше законопроект отправится на подпись Байдену.

Bradley, Humvees, M113

Подробности нового военного пакета рассказало издание Politico. По словам двух американских чиновников, он будет больше, чем обычно, и будет включать бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам ПВО. Пентагон еще дорабатывает его, но хочет успеть к подписанию закона президентом.

Новый пакет будет значительно объемнее, чем последний транш в $300 млн, заявили источники издания.

В него дополнительно войдут боевые машины Bradley, более старые Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Администрация Байдена готовит «большой пакет, который поможет удовлетворить боевые потребности Украины», сказал американский чиновник. Представители Пентагона отказались от комментариев.

Селеста Валландер, помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности, говорила ранее, что министерство обороны планирует передать Украине помощь «в течение недели или двух» после ее утверждения президентом.

В дополнение к помощи США рассматривают возможность отправки на Украину до 60 военных советников для облегчения предстоящих поставок оружия и одновременно поддержки украинских властей. Советники якобы будут выполнять небоевую роль.

Реакция России

В России не считают, что новый пакет помощи Украине от США сумеет принципиально изменить ситуацию на фронте, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти вот, конечно, выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что большая часть выделяемых средств останется в самих Штатах, которые будут «зарабатывать дополнительные дивиденды» в то время, как Украина будет нести потери.