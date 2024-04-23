«Стараемся жить своим умом». Почему Шольц запретил Путину цитировать Канта

22 апреля исполнилось 300 лет со дня рождения философа Иммануила Канта. И в России, и в Германии в этот день прошли праздничные мероприятия и форумы, посвященные одному из центральных мыслителей эпохи Просвещения. Прокомментировал юбилейную дату и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув неугасаемый интерес к личности философа и его трудам. Канцлер Германии Олаф Шольц тут же заявил, что у российского политика нет никаких прав ссылаться на Канта. Подробнее о политическо-философском скандале — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия Иммануила Канта, заявил, что у президента России Владимира Путина «нет ни малейшего права» цитировать этого философа.

«Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта. Тем не менее режим Путина по-прежнему привержен присвоению Канта и его работ практически любой ценой», — цитирует Шольца издание Zeit.

Он подчеркнул, что взгляды Канта на права человека и человеческое достоинство, а также его труды о войне и мире идут вразрез с решением российского лидера начать спецоперацию на Украине. Работы Канта могут быть, наоборот, использованы при поиске способов «завершить войны нашего времени», отметил немецкий политик.

«Кант утверждает, что всякий, на кого нападают, может защищать себя. Его не следует принуждать соглашаться на мирный договор, который агрессор заключает с «недоброй волей» для возобновления войны при «первой благоприятной возможности», — заключил Шольц (цитата по Welt).

Кант — российский

Власти Калининградской области уже успели прокомментировать слова Шольц, заявив, что философ значительную часть жизни прожил, будучи подданным Российской империи.

«Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России», — заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он акцентировал также внимание на том, что ни одна другая страна «не сделала больше, чем Россия», для увековечения памяти философа. «Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения», — констатировали власти российского региона.

Днем ранее сам губернатор региона Антон Алиханов во время пленарной сессии Международного кантовского конгресса «Мировое понятие философии», проходившего в БФУ им. И. Канта, назвал философа «нашим русским трофеем».

«Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области», — сказал он.

«Как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству. Конечно, русская мысль часто оппонировала Канту, боролась с ним. Но стоит задаться вопросом, почему Кант вызывал у нас такую реакцию», — добавил глава области.

По мнению Алиханова, «сейчас мы находимся в центре мощнейшей когнитивной войны», а противнику можно противопоставить «русскую интерпретацию» трудов Канта, для чего необходимо провести масштабную ревизию, «перепросмотр» всего наследия философа.

«Такой перепросмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей, перед нашим мышлением», — пояснил он.

«Русофобия и недалекий ум»

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT заявила, что над словами Шольца о Канте «можно только посмеяться», а также предложила немецкому канцлеру цитировать любых российских авторов.

«Кант принадлежит всему миру как великий философ, так же как миру принадлежат Лев Толстой, Федор Достоевский, и если вдруг Шольц начнет цитировать Достоевского или Толстого, мы не будем возражать. А Кант, как сказал замечательный губернатор Алиханов, это наш трофей. То, что его могила и место его работы оказались на территории Российской Федерации, — это улыбка истории», — отметила Драпеко.

Член Общественной палаты России Никита Данюк назвал ремарки Шольца примером не просто русофобской политики, а в первую очередь «недалекого ума».

«Мы воспринимаем европейскую культуру, собственно, и российскую культуру, как часть общей мировой культуры. И не намерены в зависимости от политической конъюнктуры переписывать прошлое, пытаться не упоминать немецких философов и так далее», — сказал Данюк, добавив, что «никто и не собирался приватизировать и русифицировать Канта».

Философ Александр Дугин тоже решил ответить на претензии немецкого канцлера. «Канта можно отдать Шольцу, а себе мы возьмем Гегеля, все равно современным либеральным немцам он совершенно не нужен», — говорится в его посте в Telegram.

«Жить своим умом»

22 апреля исполнилось триста лет со дня рождения Канта. В этот день президент России направил приветствие участникам Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии». Он подчеркнул, что сам факт проведения форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности философа и его трудам.

«Рассчитываю, что юбилейные мероприятия послужат сохранению богатейшего духовного, гуманистического наследия Иммануила Канта, дальнейшему изучению его работ, которые стали настоящим прорывом для своего времени, бесценным вкладом в развитие научной мысли, культуры, просветительства», — говорится в послании.

Российский президент высказывался о роли Канта и в январе этого года. По его мнению, Кант — великий мыслитель, а его призыв «жить своим умом» актуален и сегодня. В нынешней ситуации для России этот призыв означает руководствоваться своими национальными интересами, указал Путин. «Мы так и стараемся делать», — заверил он.

В 2013 году по поручению Путина Канта сделали символом Балтийского государственного университета и всей Калининградской области. Российский лидер тогда называл фигуру философа «символичной для всей Европы», так как именно его трактат «К вечному миру» стал первой попыткой обосновать объединение Европы после Семилетней войны.

Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге (на этот момент город находился в составе Пруссии). В январе 1758-го во время Семилетней войны войска Российской империи вошли в этот населенный пункт, и его жители присягнули на верность императрице Елизавете I. Сохранилось прошение Канта к императрице с просьбой назначить его на место профессора по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете. Летом 1762-го город был возвращен Пруссии по условиям заключенного с ней российским императором Петром III Петербургского мирного договора.

Существует легенда, что Кант отказался переприсягать прусскому королю Фридриху Великому. Впрочем, и сам король не любил сдавшийся город и не посещал его до самой смерти.

Кант стал родоначальником немецкой классической философии. Центральными его произведениями считаются три работы — «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». В них исследуется, как работает человеческое мышление, разбирается моральная философия и этика долга. Философ разделял все в мире на «вещи-в-себе» и «вещи-для-нас». Дал понятие «категорический императив», сформировал уникальную концепцию нравственности. Кант также выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, а также доказал замедление суточного вращения Земли.

Один из центральных мыслителей эпохи Просвещения умер в 1804 году и был похоронен у восточного угла северной стороны Кафедрального собора Кенигсберга (ныне российского Калининграда).