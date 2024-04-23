Обыски, допросы, конфискация денег. Как в Молдавии встретили вернувшихся из Москвы оппозиционеров Генпрокуратура Молдавии заявила о признаках госизмены в создании блока «Победа»

В Молдавии продолжаются действия против участников съезда оппозиции в Москве. У некоторых провели обыски, генпрокуратура подозревает их в госизмене. Ранее оппозиция сообщила, что вернувшихся со съезда несколько часов допрашивали на границе и отбирали у них деньги. На съезде, организованном осужденным в Молдавии олигархом Иланом Шором, оппозиция объявила о создании блока «Победа». В правящей партии республики участников встречи назвали предателями нации.

Участники съезда молдавской оппозиции в Москве столкнулись с обысками на родине, заявила ТАСС депутат парламента республики Марина Таубер.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаем детали. Это люди, которые вернулись из России», — сообщила она.

В частности, с обысками пришли в офисы команды Илана Шора — пророссийского олигарха, бывшего мужа певицы Жасмин, создавшего в Молдавии партию своего имени. Ее запретили, а сам Шор на родине заочно осужден на 15 лет за отмывание денег и скрывается за границей. Известен резкими высказываниями о молдавских властях, которые называл «режимом психопатов» и ГУЛАГом.

Приехавших с московской встречи несколько часов допрашивали на молдавской границе и «запугивали», передала пресс-служба оппозиционного блока «Победа». У некоторых конфисковали «последние деньги», якобы, чтобы политики не смогли доехать до дома. В «Победе» отметили, что на съезде было много пожилых, к которым отнеслись так же строго.

«Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги <...> Многим пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг», — указала пресс-служба оппозиции.

Блок призвал к реакции международное общество, выразив мнение, что в правительстве Молдавии «засели преступники».

«Признаки госизмены»

Молдавская полиция в ответ на обвинения оппозиционеров обвинила их в попытках дестабилизировать обстановку в республике.

«Информация об их намерении дестабилизировать ситуацию в стране и других аспектах, связанных с безопасностью, у нас есть. Об этом сообщала и служба информации и безопасности республики», — сказал глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану.

Генпрокуратура Молдавии рассматривает московский съезд как возможную госизмену , уточнил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну. Он подчеркнул, что за всем стоит «преступная группировка Шор».

«Данная акция (съезд в Москве. — «Газета.Ru») имеет тенденцию угрожать безопасности государства <...> Хочу вас заверить, что прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности следят за всеми действиям, которые происходят с участием наших политиков в Москве, и в свое время каждое будет квалифицировано. Рассматривается и криминальная составляющая измены родине, — пообещал генпрокурор Молдавии.

«Пути назад нет»: зачем Шор собрался с оппозицией в Москве

Съезд молдавских оппозиционных депутатов, выступающих за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и развитие отношений с Россией, прошел в одной из московских гостиниц 21 апреля. По словам депутата Таубер, российская столица была выбрана местом проведения, так как в РФ противники власти в Молдавии могут свободно «высказать свое мнение». Перед участниками выступили российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.

«Все было организовано так, чтобы не пойти назад. Шор прилетел в Москву, все слетелись к нему, мероприятие было помпезным. У них явно серьезные намерения», — заявила доктор политических наук Анжела Колацки молдавскому изданию NewsMaker.

На встрече партии «Шор» и «Шанс» (преемница партии «Шор», созданная после ее запрета в Молдавии), «Возрождение» (как пишет NewsMaker, некоторые эксперты называют ее «запасным аэродромом Шора»), а также малоизвестные партии «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» и «Виктория» решили создать блок «Победа-Виктория». Он выступит единым фронтом во время осенних выборов президента в Молдавии и будет препятствовать будущему референдуму о вступлении республики в ЕС.

«Скорее всего, этот блок из них [президентских выборов] исключат. Лучше, чтобы эти партии участвовали по отдельности. Разве что они как раз и хотят исключения, чтобы радикализировать своего избирателя», — предположил политический эксперт Андрей Курэрару.

Исполнительным секретарем нового блока стала глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая недавно встречалась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Депутата Таубер назначили секретарем исполкома.

«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок «Виктория-Победа». Они создались рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают», — прокомментировал председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Андрей Спыну.

После съезда оппозиционеры прилетели в Кишинев, где их под разными предлогами не выпускали из аэропорта. Людям не выдавали багаж, охрана не пропускала, ссылаясь на технические проблемы и приказ. Шор заявил, что политиков держат в аэропорту «по беспределу».

Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску после возвращения из России допросила Служба информации безопасности (СИБ).

«Мне пригрозили уголовной ответственностью за то, что я езжу в Российскую Федерацию, периодически встречаюсь с официальными лицами. А, по мнению молдавских властей, Российская Федерация является страной-агрессором. Мне намекнули на предательство родины и спросили, осознаю ли я последствия», — пересказала Параску.