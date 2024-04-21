«Явная угроза власти»: как закон об «иноагентах» раскачивает Грузию Политолог Читадзе: властям Грузии ничего не помешает принять закон об иноагентах

Грузия сталкивается с новым витком внутреннего кризиса из-за правительственного законопроекта об «иноагентах». Инициатива спровоцировала протестные выступления при поддержке оппозиционных партий. Власти уверяют, что закон позволит обеспечить прозрачность в вопросах финансирования около 25 тысяч НПО в стране. Их противники же считают это нападением на свободу слова и угрозой для демократии. Что происходит в Грузии и причем тут парламентские выборы — в материале «Газеты.Ru».

Акции протеста, столкновения с полицией, драки депутатов и особый режим безопасности в парламенте. Все эти факторы стали реальностью для Грузии после того, как правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вновь вернула на повестку дня вопрос принятия законопроекта об «иноагентах». В середине прошедшей недели документ прошел первое чтение, несмотря на негодование оппозиции и серию уличных демонстраций.

close 100% Протесты в Тбилиси, 17 апреля 2024 года «Газета.Ru»

«Российский след»

Сам проект о прозрачности иностранного финансирования власти Грузии пытались принять еще весной прошлого года. Тогда документ, призванный создать реестр НКО, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за рубежа, тоже встретили протестами и критикой. Один из основных тезисов противников этого проекта не меняется: они подчеркивают, что инициатива схожа с российским законом об иноагентах, а значит, противоречит курсу Тбилиси в Европу.

Голосу критиков вторят НАТО, Евросоюз и США, откуда идут призывы к руководству Грузии отказаться от планов по этому закону. Впрочем, на это в Тбилиси обычно отвечают тем, что такие же инициативы приняты на Западе. В частности, схожие законы действуют в Соединенных Штатах, Израиле и ряде европейских стран. Причиной для новой попытки утверждения проекта грузинские власти называют усиление зарубежного финансирования радикальных политических групп в стране, хотя и обещали более не поднимать этот вопрос.

«В Грузии существует 25 тысяч активных НПО, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников. Отсутствует подотчетность и прозрачность в отношении того, откуда поступают эти средства и на какие цели они расходуются. Поэтому для нас важно обеспечить прозрачность иностранного финансирования», — пояснил депутат от «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе.

Кроме того, необходимость закона в Тбилиси объясняют защитой суверенитета страны, которая необходима, чтобы не повторить путь Украины. В Киеве ожидаемо такое заявление восприняли в штыки, назвав «русификацию» реальной угрозой для Грузии.

Внутренние задачи

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг законопроекта об «иноагентах». Так, грузинский политолог Ника Читадзе считает, что инициатива непохожа на европейский или американский вариант, и ее принятие противоречит демократическим нормам.

«Основная цель законопроекта — давление на сектор НПО и гражданское общество. Рычаги тут используются как правовые, так и информационные. В случае принятия законопроекта власти Грузии смогут дискредитировать НПО и представителей гражданского общества в ответ на критику, обвиняя их в получении грантов от иностранных доноров. Это вызвало протест, значительная часть участников демонстраций — молодежь. Все борются за свободу слова, выражения мыслей и демократию», — пояснил эксперт.

В свою очередь заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов заметил, что инициатива ожидаемо вызвала неприятие со стороны части грузинского общества и главных оппозиционных сил.

«Закон вызывает отторжение по ряду причин. Политическое поле в Грузии расколото, в частности, оно состоит из огромного количества НПО и небольших политических структур. Этот разношерстный сектор по факту диктует повестку внутри страны . Инициатива создает большие препятствия для дальнейшей деятельности НПО и формально любой нормальной работы. По факту «Грузинская мечта» ставит под контроль те потоки, которые идут мимо нее и зачастую на оппозиционную деятельность», — добавил эксперт.

Выборный фактор

Процесс согласования проекта идет в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на осень 2024 года. Голосование впервые пройдет только по пропорциональной системе, на чем длительное время настаивала оппозиция. При этом финансирование оппоненты грузинский властей нередко получают от зарубежных доноров и грантов, то есть тоже попадают под закон об «иноагентах».

С точки зрения политолога Ники Читадзе, проект связан с выборами непосредственно, поскольку позволит власти вести информационную войну и дискредитировать оппозиционные партии за получение средств от других стран.

«Власти могут говорить, что их оппоненты якобы финансируются с внешних источников, а значит, их действия противоречат национальным интересам Грузии.

Кроме того, проект позволит перекрыть финансовый канал для оппозиции и по факту очистить избирательное поле в пользу правящей партии.

Рейтинг властей в последнее время не слишком высокий, и предстоящие выборы будут идти по пропорциональной системе. При ней «Грузинской мечте» будет сложнее победить и получить большинство в парламенте для формирования правительства», — отметил эксперт.

По мнению Вадима Муханова из ИМЭМО РАН, подготовка к выборам — в целом главный фон и мотивация политической активности в Грузии. Он указал, что «Грузинская мечта» путем обсуждения закона об «иноагентах» тестирует своих политических оппонентов.

«Главный вопрос — сможет ли правящая партия продержаться на фоне демонстраций. То есть не только принять проект, но и начать его реализацию, несмотря на акции. Мобилизационный ресурс оппозиции пока неизвестен, как и то, смогут ли они привлечь многотысячную толпу и удержать ее на улице как минимум в течение недели», — уверен эксперт.

Риски и перспективы

«Грузинская мечта» находится у власти в Грузии с 2012 года после победы над «Единым национальным движением» — партией скандального экс-президента Михаила Саакашвили. С тех пор политическая силы выходила победителем из каждой избирательной кампании, и прервать этот цикл не смогли даже внутренние кризисы последних лет — в частности арест и заключение Саакашвили, вызвавшие протесты и осуждение западных коллег, или отказ Тбилиси от санкций против России на фоне военной спецоперации на Украине.

По результатам опроса «Института социальных исследований и анализа» (ISSA) в преддверии новых выборов ситуация вновь складывается в пользу «Грузинской мечты». За правящую партию готовы проголосовать 31,4% избирателей, а за ее главного конкурента — «Единое национальное движение» — только 9,6%. Замыкает тройку лидеров партия «Ахали» с 9,1% голосов, следом идет «За Грузию» с 3,3%, а потом «Лело» с 3%. Остальные политические силы набирают менее 2% голосов. При этом количество неопределившихся избирателей составляет около 17%.

close 100% Акция протеста в Тбилиси у здания парламента страны против законопроекта об иноагентах, 15 апреля 2024 года «Газета.Ru»

По словам грузинского политолога Ники Читадзе, испортить победную серию «Грузинской мечте» может как раз законопроект об «иноагентах» — ключевую роль тут сыграют неопределившиеся избиратели, которых, по его оценке, больше — до 40%.

«Есть большая вероятность того, что «Грузинская мечта» все же примет закон. У правящей партии большинство в парламенте, и возможное вето президента она также может преодолеть. Однако это будет пиррова победа, поскольку «Грузинская мечта», скорее всего, потеряет часть избирателей из-за своих действий. Речь идет о неопределившихся избирателях, которых примерно 30-40%. Большая часть их голосов может пойти оппозиции», — констатировал эксперт.

С этим отчасти согласен и Вадим Муханов из ИМЭМО РАН. Он не исключил, что проект может помочь консолидации грузинской оппозиции, которая никак не может собраться единым фронтом из-за серьезных внутренних разногласий.

«Если посмотреть на все последние рейтинги, то «Грузинская мечта» пока безоговорочный фаворит с 30-40% поддержки. Ее главный оппонент «Единое национальное движение» набирает в районе 10-15%, а остальные болтаются в районе 5%. То есть о равнозначной борьбе тут говорить не приходится. С другой стороны, появление законопроекта об «иноагентах» может помочь оппозиции консолидироваться. До этого они ругались между собой, а тут повод объединиться против власти. Такая вероятность есть, а это уже явная угроза «Грузинской мечте» на выборах. Если протесты сохранятся в ближайшую неделю и лишь усилятся, то это будет звоночком для власти», — резюмировал эксперт.