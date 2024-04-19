«Доложил о готовности шпионить»: поляка заподозрили в подготовке покушения на Зеленского СБУ: в Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

СБУ сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По версии украинских спецслужб, он якобы был «российским агентом» и должен был собирать информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, который используется для отправки гуманитарной и военной помощи. Суд в Варшаве арестовал мужчину, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Польше задержали гражданина страны, подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram. По версии украинских спецслужб, поляк якобы был «российским агентом» и «сотрудничал с военной разведкой России».

«Замыслом фигуранта был сбор и передача <...> информации о безопасности [польского] аэропорта Жешув-Ясенка. Это могло, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши», — утверждает СБУ.

По заявлению ведомства, украинские спецслужбы узнали о «возможном покушении», сообщили польским коллегам и передали им «ключевые доказательства», после чего мужчину задержали на территории Польши.

Как уточнила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк, речь о неком Павле К. По ее словам, мужчина «установил контакты с гражданами Российской Федерации», которые участвовали в российский военной операции на Украине, и якобы «доложил о готовности» шпионить в пользу военной разведки России. Польская прокуратура заявила, что мужчина обратился к РФ «по собственной инициативе».

Задержанному предъявили обвинение в «готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы» — это ст. 130 п. 3 УК Польши. Окружной суд Варшавы арестовал предполагаемого шпиона, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

«Браво, прокуратура и службы. Хорошее сотрудничество с братской Украиной», — прокомментировал глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

Дело расследует Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) под наблюдением Национальной прокуратуры. Адамяк отметила «очень хорошее сотрудничество» польских органов и СБУ, позволившее получить «нужные доказательства».

Аэропорт Жешув-Ясенка с начала военной операции на Украине используют для отправки гуманитарной и военной помощи. Зеленский за время военных действий прилетал туда дважды: 22 декабря 2022-го и 9 февраля 2023-го. Оба раза он встречался с польским лидером Анджеем Дудой.

Российская сторона на данный момент никак не комментировала задержание поляка.

Покушения на Зеленского

В ноябре 2023 года Зеленский утверждал, что пережил пять или шесть попыток покушения, их пресекли украинские спецслужбы. Политик признал, что потерял точный счет этим попыткам.

«Первый раз очень интересен, люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень пугающе. А потом это как COVID, с каждым разом становится легче. Я просто делюсь с вами подробностями, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — описывал Зеленский.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, в марте 2022-го говорил, что на Зеленского в первые недели российской операции на Украине было совершено больше десяти покушений. При этом позже, в январе 2023 года, Зеленский сам призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на его жизнь.

«Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — сказал президент.

У Зеленского есть пистолет для защиты, как он сам рассказал в интервью весной 2023-го. Президент заявил, что умеет им пользоваться, это на случай, если его попытаются захватить. При этом политик уточнил, что не стал бы стрелять в себя, чтобы избежать плена.