Узкая кровать и черствый хлеб: как Зеленский провел два месяца в бункере Биограф Зеленского Шустер рассказал обстановку в его бункере в начале конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский два месяца после начала военного конфликта с Россией почти не выходил из бункера. Убежище построили в Киеве еще для советских лидеров на случай ядерной войны. Несмотря на высокий статус укрытия, в нем не было удобных кроватей, нормальной еды или каких-то развлечений. Последние постепенно появились при Зеленском: пинг-понг, гантели и голливудские фильмы.

В киевском бункере после начала военных действий Зеленский больше всего страдал от нехватки солнца и свежего воздуха, рассказал журналист американского журнала Time Саймон Шустер в своей биографической книге The Showman. Она посвящена жизни украинского лидера во время конфликта с Россией. Шустер год собирал материал для книги. Отрывки из книги опубликовали The Telegraph и Bloomberg.

Первые месяцы боевых действий Зеленский жил в бункере под своей резиденцией в Киеве. Президентское убежище сделали еще в советское время на случай ядерной войны, рассказывал экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, в бункере есть несколько запасных выходов, в том числе сразу на вертолетную площадку, много комнат со всем нужным для отдыха и работы.

«Прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера», — подчеркивал политик.

Шустер при этом пишет, что принадлежности для отдыха, типа стола для пинг-понга и спортивных снарядов, в бункер привезли только спустя некоторое время. Журналист отдельно отмечает, что у Зеленского в убежище была узкая кровать, он едва мог переворачиваться.

Впрочем, украинский лидер в те дни почти и не спал, а его телефон постоянно «жужжал» от уведомлений. «У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где нанесены», — цитирует журналист президента.

Первое время в бункере было туго с едой, одни «мясные консервы с черствым хлебом» и сладости, которые раздавали на общих собраниях. Один из украинских министров в книге вспоминает, что «несколько дней жил на шоколаде». Сам Зеленский выглядел бледно и жаловался не на еду, а на недостаток солнечного света и свежего воздуха.

Позже питание наладили, жителям бункера стали давать горячую еду: хот-доги, картофельные кнедлики, гуляш, яичницу. У команды Зеленского также был алкоголь. «Время от времени он [Зеленский] наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — пишет Шустер.

В укрытии появились гантели и штанга, Зеленский находил время с ними заниматься, обычно ночью. Сначала привезли их, позже стол для пинг-понга. Также в бункере можно было смотреть фильмы, президент иногда приглашал помощников посмотреть что-нибудь вместе, обычно голливудский фильм.

Украинский лидер провел в бункере два месяца, писала британская газета The Sunday Times со ссылкой на источник в украинском правительстве. Сначала планировалось, что он будет работать оттуда не больше недели. Но в итоге Зеленский с командой первые два месяца большую часть времени находились под землей. «Соседи» президента по убежищу подписывали документы о неразглашении, которые запрещали рассказывать даже чем там кормят.

Источник «Украинской правды» в окружении Зеленского уточнял, что в бункере с ним работал «костяк его команды» (глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия), а также медийный личности (например, Алексей Арестович, бывший тогда внештатным советником офиса, и экс-депутат Рады Сергей Лещенко). Порой Зеленский с командой поднимались в президентский офис для интервью, брифингов и совещаний, указывала «Украинская правда». В помещениях старались не включать свет из-за угрозы вражеских снайперов или атаки с воздуха. Cнаружи комплекс правительственных зданий на Банковой улице в Киеве окружили контрольно-пропускными пунктами, пароль для которых постоянно менялся.

В день тогда Зеленский мог проводить до десяти раундов переговоров «на самом высоком уровне». «Это отнимает у Зеленского реально очень много времени и усилий, потому что каждый разговор с [каким-нибудь политическим] лидером длится минимум полчаса. К каждой встрече еще нужно подготовиться, это тоже около часа отнимает. И так ежедневно по десять раз», — рассказывал собеседник «Украинской правды».

В марте 2022-го Зеленского навестил в бункере американский журналист Мэтью Ченс со съемочной группой CNN и Reuters. По его впечатлению, политик выглядел «усталым и напряженным», но приветливо общался с журналистами. Он признался, что уже три дня не видел семью, а на просьбу описать свои обычные дни сказал: «Работа и сон».

Обсуждая политику, тогда в разговоре с прессой Зеленский говорил о важности остановить огонь и начать переговоры.

«В первую очередь надо говорить. Все должны прекратить борьбу и вернуться к тому моменту, с которого все началось пять-шесть дней назад. Важно прекратить бомбардировки людей, и тогда мы сможем двигаться дальше и сесть за стол переговоров», — сказал украинский президент.

На вопрос, считает ли он, что Украина зря тратит время, разговаривая с Россией, Зеленский ответил: «Посмотрим».