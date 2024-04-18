«Жалоба неприемлема»: ЕСПЧ не разрешил Киркорову приезжать в Литву ЕСПЧ отклонил жалобу певца Киркорова на пятилетний запрет на въезд в Литву

ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет приезжать в Литву – в 2021 году Вильнюс закрыл для певца въезд в страну на пять лет, посчитав его угрозой национальной безопасности. Музыкант назвал запрет нарушением его прав человека, однако ЕСПЧ счел действия литовских властей обоснованными. В качестве аргумента суд напомнил, что Киркоров называл себя «представителем Владимира Путина на сцене», а присоединение Крыма – «славным событием».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова на запрет приезжать в Литву. Решение опубликовано на сайте суда.

«Организация по правам человека большинством голосов объявила заявление [Киркорова] неприемлемым... Суд установил, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной», — говорится в документе.

Дело рассматривали семеро судей ЕСПЧ: из Литвы, Норвегии, Северной Македонии, Турции, Мальты, Бельгии и Хорватии. Вердикт окончательный.

Защита Киркорова назвала решение запретом на инакомыслие.

«Интересно, оказывается, считает ЕСПЧ, человек не имеет право иметь свое мнение, а точнее имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела», — прокомментировал адвокат певца Александр Добровинский.

Миграционные власти Литвы закрыли Киркорову въезд на пять лет в январе 2021 года. Его сочли угрозой национальной безопасности. Сначала музыкант безуспешно пытался оспорить решение в судах Вильнюса, затем 24 февраля 2022 года подал жалобу в ЕСПЧ.

«Скоро у них [в Литве] начнутся проблемы, они еще даже сами не знают, какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — угрожал Киркоров.

Почему Киркорову не удалось переспорить ЕСПЧ

Власти Литвы считают певца «инструментом российской пропаганды» в странах бывшего СССР. Киркоров популярен и имеет «сильное влияние» не только на родине, но заграницей, поэтому Москва может использовать его в качестве «мягкой силы», пересказал литовскую позицию ЕСПЧ. Кроме того, музыкант регулярно давал концерты в Крыму, тем самым, по мнению Вильнюса, поддерживая «агрессию» России.

Обращение в ЕСПЧ Киркоров построил на двух статьях Европейской конвенции о защите прав человека . Во-первых, назвал запрет «средством цензуры его политических взглядов» и нарушением прав на свободное выражение мнений (статья 10 конвенции).

«Он утверждал, что художник, и не интересуется политикой. А его песни посвящены любви, человеческим отношениям и природе», — указал суд.

Во-вторых, музыкант делал упор на потерянный доход — необходимость возмещать билеты на отмененные концерты в Литве. По его мнению, это нарушило нормы о защите собственности.

Однако ЕСПЧ отклонил обе жалобы. Суд признал, что запрет на въезд действительно ограничивает свободу выражения мнений, однако подчеркнул, что в данном случае это законно, поскольку речь идет о «защите национальной безопасности и общественного порядка». Такой шаг не нарушает ни законы Литвы, ни ЕС.

По мнению судей, оценка Киркорова как угрозы национальной безопасности Литвы и российского пропагандиста основана на «объективных и аргументированных данных», то есть на реальных заявлениях и поведении певца, а не домыслах.

«В частности [Киркоров] открыто заявил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене» <...> Киркоров публично говорил, что «возвращение» полуострова для России было «славным и победоносным событием», — отметил суд.

В ЕСПЧ также указали, что у певца нет никаких связей с Литвой: ни семейных, ни социальных, ни экономических. Значит, запрет на въезд нельзя назвать непропорциональным. Кроме того, он по-прежнему может выступать в других государствах ЕС.

Таким образом, жалоба Киркорова на нарушение статьи 10 Европейской конвенции неприемлема как «явно необоснованная».

Жалобу на потерянный доход суд отклонил, так как певец не использовал все «правовые возможности, доступные на национальном уровне»: он должен был сначала жаловаться на экономический ущерб в литовские суды, однако не сделал этого.