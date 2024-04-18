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Политика

Военная операция на Украине, день 785-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 785-й день

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Работа артиллерийского расчета «Нона-СВК» на Авдеевском направлении

Работа артиллерийского расчета «Нона-СВК» на Авдеевском направлении

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Над регионами России за ночь уничтожены и перехвачены 2 ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 БПЛА и 5 малоразмерных воздушных шаров, сообщили в Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ. Южная Корея планирует выделить $200 млн в качестве гуманитарной помощи Киеву в этом году. Страны «Большой семерки» намерены сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:35

8:29

Промышленное здание повреждено после падения обломков БПЛА в Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

8:26

Взрывы произошли в Ивано-Франковской области Украины — «Общественное»

8:24

Два человека пострадали при ночных обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ — губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:23

Южная Корея планирует выделить $200 млн в качестве гуманитарной помощи Украине в этом году, заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок.

8:21

СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ Павлу Федосенко, Федору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу.

8:19

Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе признал продвижение ВС РФ. Президент Украины попросил у партнеров «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.

8:17

США поставляют вооружения Украине и распространяют при этом дезинформацию о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве, заявили в посольстве КНР.

Китай примет меры в связи с возможными шагами США против китайских компаний, которые якобы поддерживают ОПК РФ, добавили в дипредставительстве.

8:13

⚡️ Средства ПВО за ночью уничтожили 2 ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и 2 малоразмерных воздушных шара были над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над Ростовской областью, перехвачен 1 БПЛА и уничтожены 3 воздушных шара над Воронежской областью — Минобороны РФ

8:10

Страны «Большой семерки» намерены сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ G7.

8:09

Взрывы произошли ночью в Киевской области, сообщил 24-й канал.

8:07

Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа, пишет Politico.

8:05

❗️ ПВО за ночью сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

8:03

Силы ПВО ночью уничтожили три украинских беспилотника в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 785-го дня специальной военной операции России на Украине.

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