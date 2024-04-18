Военная операция на Украине, день 785-й

8:17

США поставляют вооружения Украине и распространяют при этом дезинформацию о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве, заявили в посольстве КНР.

Китай примет меры в связи с возможными шагами США против китайских компаний, которые якобы поддерживают ОПК РФ, добавили в дипредставительстве.