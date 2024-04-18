Военная операция на Украине, день 785-й

Промышленное здание повреждено после падения обломков БПЛА в Ростовской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Два человека пострадали при ночных обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ — губернатор региона Вячеслав Гладков.
Южная Корея планирует выделить $200 млн в качестве гуманитарной помощи Украине в этом году, заявил министр финансов страны Чхве Сан Мок.
СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ Павлу Федосенко, Федору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Дмитрию Храпачу.
Владимир Зеленский в обращении к лидерам ЕС на саммите в Брюсселе признал продвижение ВС РФ. Президент Украины попросил у партнеров «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.
США поставляют вооружения Украине и распространяют при этом дезинформацию о том, что Пекин оказывает военную помощь Москве, заявили в посольстве КНР.
Китай примет меры в связи с возможными шагами США против китайских компаний, которые якобы поддерживают ОПК РФ, добавили в дипредставительстве.
⚡️ Средства ПВО за ночью уничтожили 2 ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и 2 малоразмерных воздушных шара были над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над Ростовской областью, перехвачен 1 БПЛА и уничтожены 3 воздушных шара над Воронежской областью — Минобороны РФ
Страны «Большой семерки» намерены сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ G7.
Высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа, пишет Politico.
❗️ ПВО за ночью сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
Силы ПВО ночью уничтожили три украинских беспилотника в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.