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Политика

Военная операция на Украине, день 784-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 784-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы, пишет Mash. Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взяла в плен четырех военнослужащих ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом, пишет Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:34

Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

8:20

Украина в случае конфискации странами Запада российских активов может не получить сразу всех денег. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника министерства США, сообщает агентство Reutrers.

8:15

Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили в министерстве обороны РФ.

8:07

В небе над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы, пишет Mash со ссылкой на местных жителей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 784-го дня специальной военной операции России на Украине.

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