Военная операция на Украине, день 784-й

Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Украина в случае конфискации странами Запада российских активов может не получить сразу всех денег. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника министерства США, сообщает агентство Reutrers.
Снайперская группа уссурийских десантников уничтожила снайперов и взяла в плен четверых военнослужащих ВСУ на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили в министерстве обороны РФ.
В небе над аэродромом в крымском Джанкое прозвучали взрывы, пишет Mash со ссылкой на местных жителей.