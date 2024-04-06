В Белоруссии повестки будут рассылать по SMS. И брать в армию с судимостью Лукашенко подписал закон об SMS-повестках для призывников

Александр Лукашенко подписал изменения в закон о воинской службе. Теперь в Белоруссии повестки будут рассылать по SMS, в армию начнут брать с судимостью, а к «выполнению работ оборонного характера» смогут привлекать 16-летних.

Изменения в закон о воинской обязанности предусматривают оповещение о явке в военкомат или о призыве на службу во время мобилизации посредством SMS-сообщений, говорится на национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Операторы связи обязаны предоставлять информацию о номерах военнообязанных и оповещать их SMS-сообщениями. Военнообязанные, в свою очередь, должны в течение недели сообщать о смене мобильного телефона в военкомат.

Вручать повестки теперь будут не только сотрудники военкоматов, но и должностные лица организаций, утвержденных местными властями, а также сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Доставлять повестки будут как по месту жительства, так и по месту работы или нахождения военнообязанного.

Военкоматы смогут запрещать выезд из Белоруссии уклоняющимся от призыва. Максимальный срок лишения свободы за уклонение увеличивается с двух до трех лет.

Теперь в рамках «обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь» военную службу по контракту смогут пройти лица, не соответствующие обычным требованиям, например, с судимостью. Кроме того, теперь 16-летние смогут добровольно «принимать участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения».

Как поясняли ранее в парламенте, закон «направлен на комплексное совершенствование правоотношений в сфере обеспечения нацбезопасности с целью повышения эффективности реагирования на возникающие вызовы и угрозы».

2 апреля Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, однако воевать ни с кем не хочет. «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия никому не угрожает: «Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать».

Через два дня в Витебском районе стартовали антитеррористические учения с использованием военной и специальной техники.

В середине марта в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии. Первый замглавы Минобороны Виктор Гулевич заявил, что близ границ государства и на территории всей Европы проводятся крупномасштабные учения НАТО.

На Украине понизили возраст мобилизации

В начале апреля Владимир Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине.

Призывной возраст во время мобилизации снижается с 27-ми до 25 лет. Тех, кто младше, можно забрать в армию только с их желания, как добровольцев (если они совершеннолетние). Рада приняла этот закон еще в мае 2023 года.

Зеленский упразднил статус «ограниченно годных» к воинской службе. Теперь на Украине есть только категории «годен» и «не годен». Те, кто считался ограниченно годным, должны пройти новую медкомиссию.

Кроме того, на Украине создается электронный кабинет призывника. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко уточнила, что повесток в кабинете не будет.

В России повысили предельный возраст призыва

В России призыв начался 1 апреля. Власти обещают, что призванные этой весной не будут задействованы в СВО на Украине.

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста повысилась с 27-ми до 30 лет. Нижнюю границу — 18 лет — было решено не менять. Хотя поправки в закон о воинской службе были приняты в прошлом году, они вступили в силу только 1 января. Поэтому тех, кому 27 лет исполнилось в 2023 году, этой весной призывать не будут.

В прошлом году Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд за границу гражданам после получения повестки. Военкомат будет принимать решение о закрытии границы для призывника в тот же день, когда ему будет отправлена повестка.

С 1 октября в рамках осеннего призыва также будет запущен единый реестр воинского учета. Новая электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки.