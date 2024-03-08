Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории «Сириус», 6 марта 2024 года

Глава Гагаузии вернулась в Молдавию после встречи с Путиным. Аэропорт Кишинева оцепил спецназ Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию после рабочего визита в Россию

Глава автономии Гагаузия Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после рабочей поездки в Россию. В Москве и Сочи она обсуждала укрепление связей с российскими регионами и попросила у РФ поддержки. После встречи Гуцул с Владимиром Путиным в Генпрокуратуре Молдавии сообщили, что уголовное дело против главы автономии передадут в суд. Перед прилетом политика аэропорт Кишинева оцепили бойцы спецназа, а у входа собрались ее сторонники.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после рабочей поездки в Россию, сообщает РИА Новости. После возвращения Гуцул отметила, что руководство Гагаузии намерено сделать все для укрепления отношений с РФ.

«Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — добавила глава Гагаузии.

Гуцул также добавила, что провела несколько встреч «очень высокого уровня» в Москве и на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Итоги рабочей поездки в Россию глава Гагаузии огласит на брифинге, он состоится 11 марта.

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор рассказывал, что власти Молдавии готовят арест Евгении Гуцул сразу после ее возвращения из России.

В день прилета главы Гагаузии в аэропорт Кишинева прибыли силовики: сотрудники батальона специального назначения Scorpion патрулировали территорию воздушной гавани, а полиция заблокировала въезд на территорию аэропорта.

В Кишиневе Гуцул, помимо полицейских, встретили около тысячи сторонников. Задерживать главу Гагаузии в итоге не стали.

«Можно все ожидать от действующей власти, но я ничего не боюсь. Потому что за мной народ Гагаузии, за мной правда, и я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Я, наоборот, хочу, чтобы мы дружили со всеми, особенно с Российской Федерацией», — заявила она журналистам.

Зачем глава Гагаузии приехала в Россию?

Глава Гагаузской автономии приехала в Москву 1 марта вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым. Евгения Гуцул встретилась с губернаторами российских регионов и обсудила с ними налаживание сотрудничества.

Гуцул также провела встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и попросила у России поддержи.

«Мы с Российской Федерацией многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим дальше продолжать. Мы хотим дальше и чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации», — заявила глава Гагаузии на встрече.

Валентина Матвиенко в свою очередь сказала, что РФ готова помогать автономии укреплять и расширять связи с российскими регионами.

Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов в эфире телеканала ГРТ сообщил, что в ходе визита в Россию руководство автономии обсудило отмену эмбарго на гагаузскую сельскохозяйственную продукцию и возможность поставки газа по льготной цене. Обсуждалась и социальная помощь. Россия, по словам Константинова, выразила готовность помочь пенсионерам, инвалидам и малоимущим жителям Гагаузии.

Встреча с Путиным

6 марта Евгения Гуцул встретилась на полях Всемирного фестиваля молодежи с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы Гагаузии, они обсуждали политическую ситуацию в Молдавии.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала глава Гуцул в своем Telegram-канале.

Глава автономии пояснила, что власти Молдавии нарушают законные права Гагаузии, а также провоцируют «нестабильность и дестабилизацию» не только в регионе, но и по всей стране. Владимир Путин, по ее словам, пообещал поддержать автономию в отстаивании ее законных прав и позиции.

Как на это отреагировали власти Молдавии?

После того как стало известно о встрече Гуцул с Путиным, исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что уголовное дело в отношении главы Гагаузии передадут в суд. Детали дела он не раскрыл, сообщив только, что Генпрокуратура собрала достаточно доказательств того, что Гуцул была «вовлечена в незаконные действия».

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил, что визит руководства Гагаузии в Россию «противоречит интересам молдавских граждан».

«Регулярные поклоны Кремлю от представителей криминальной группировки Шор не служат интересам граждан Молдавии. Власти предупредили общество о намерениях РФ и призвали к бдительности, к получению информации из официальных источников и не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий Российской Федерации и контролируемых ею приспешников», — отметил Водэ.