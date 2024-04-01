Обратный эффект. Как новый пакет санкций ЕС поможет российскому ПО

В декабре 2023 года Совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций, направленный на расширение ограничений в различных секторах экономики. Одним из самых резонансных запретов стало ограничение на распространение программного обеспечения, предназначенного для управления компаниями. Этот запрет устанавливается в Регламенте Совета (ЕС) № 2023/2878. Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Игорь Чувствинов рассказал, на что может повлиять 12-й пакет санкций.

Согласно Регламенту, ограничения вступили в силу с 20 марта 2024 года. Запрет на распространение ПО вводится не в отношении каких-то конкретных программ, а в отношении тех, которые определяются по родовому признаку. В частности, в список входят: системы по планированию ресурсов предприятия (erp); управлению взаимоотношениями с клиентами (crm); бизнес-аналитике (bi); управлению цепочками поставок (scm); корпоративные хранилища данных (edw); компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием (cmms); программы для управления жизненным циклом продукта (plm); программы для бухгалтерского учета; программы для управления автопарками; программы для управления логистикой; программы для управления кадрами.

Таким образом, под санкции теоретически может попадать любое программное обеспечение от любого дистрибьютора, если оно входит в вышеупомянутые категории.

С точки зрения ЕС этот подход представляется логичным, так как направлен на максимально широкий охват лиц, которые вынуждены придерживаться санкционного режима. Кроме того, это возлагает на них необходимость определять, какое именно из поставляемого ими ПО выполняет указанные функции для последующего ограничения доступа к нему российских юридических лиц.

В связи с этим стоит ожидать от дистрибьюторов и разработчиков программного обеспечения появления списков программ, доступ к которым они ограничат. Одними из первых такой список представила компания Microsoft в чате техподдержки, пояснив, к каким именно продуктам с ее стороны будет ограничен доступ.

Доступ к своим продуктам также стали блокировать Atlassian, разрабатывающая Trello, Jira, Confluence, а также компания Asana и Google. Последний начал ограничивать доступ к Google Workspace.

Несмотря на вызванный ажиотаж и упомянутые ограничения, блокировки носят скорее единичный характер. При этом из Telegram-канала компании Softline следует, что до сих пор не урегулированы открытые вопросы как по списку продуктов и сервисов, так и по методам ограничения доступа. Кроме того, ограничения действуют в отношении российских юридических лиц. К примеру, Microsoft уже заявила о том, что не будет ограничивать использование ее сервисов физическими лицами.

Сегодня отечественные разработчики ведут работу по созданию аналогичных программ, которые могут послужить стоящей заменой ушедшим с рынка дистрибьюторам. Им так или иначе придется соблюдать санкционный режим, поэтому блокировка доступа российских компаний к их продуктам – вопрос времени.

В новых условиях ненадежность зарубежных решений проявляется не только с юридической точки зрения. Наверняка бизнес поставит под сомнение эффективность и экономическую обоснованность работы с контрагентами, которые в силу соблюдения санкционного режима, будут ограничивать его доступ к своему ПО.

Кроме того, все это не может не повлечь и ряд вопросов, связанных с вынужденным односторонним отказом дистрибьюторов от заключенных договоров. Здесь сразу возникают вопросы допустимости таких отказов условиями соответствующих лицензионных и иных соглашений, которые заключаются с российскими организациями. Также разоружение договорной цепочки по предоставлению программных продуктов может повлечь вопросы возврата денежных средств, уплаченных на период или несколько периодов вперед.

Данная ситуация, может стать серьезным катализатором для добровольного перехода на отечественное ПО в силу его большей стабильности и безопасности.

Автор — Игорь Чувствинов, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education)