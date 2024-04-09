Военная операция на Украине, день 776-й

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Участники СВО будут обслуживаться в аэропортах в приоритетном порядке, следует из телеграммы, разосланной Росавиацией авиакомпаниям и аэропортам. Об этом сообщает РБК.

Ведомство также предложило авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания участников СВО на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности рекомендовано размещать их на наиболее комфортные места.