Военная операция на Украине, день 776-й

Россия готова обсуждать «действительно серьезные предложения» по Украине, основанные на учете российских законных интересов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Участники СВО будут обслуживаться в аэропортах в приоритетном порядке, следует из телеграммы, разосланной Росавиацией авиакомпаниям и аэропортам. Об этом сообщает РБК.
Ведомство также предложило авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания участников СВО на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности рекомендовано размещать их на наиболее комфортные места.
Вступление Украины в НАТО является угрозой национальной безопасности России, оно абсолютно неприемлемо для России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Военный порт Очакова Николаевской области оказался ночью под ударом, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.
По его данным, также было уничтожено расположение ВСУ в центре Полтавы. Еще один удар нанесен по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области.
Что сказал глава МИД Китая Ван И по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым:
— Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов;
— Китай никогда не подливает масла в огонь и не преследует корыстных целей в международных конфликтах.
Что еще сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с китайским коллегой Ван И по теме украинского кризиса:
— РФ в связи с атаками беспилотников на ЗАЭС намерена добиваться от МАГАТЭ честных оценок происходящего;
— РФ на планируемом заседании СБ ООН будет добиваться оценки атак Киева на ЗАЭС;
— Россия рассчитывала на фиксацию провокаций Киева против ЗАЭС, когда согласилась на присутствие там экспертов МАГАТЭ;
— РФ и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС.
РФ и Китай подтвердили бесперспективность встреч по Украине, которые игнорируют интересы Москвы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в КНР.
20 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты были запущены по Украине, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все дроны удалось сбить.
Украинские ПВО работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала ночью над морем вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
⚡️ Российские средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще два — над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, также была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» над Черным морем у Крыма.