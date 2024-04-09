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Политика

Военная операция на Украине, день 776-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 776-й день

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Александр Мельников/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили два дрона над Белгородской областью, еще два — над Воронежской, сообщило МО РФ. У Крыма была поражена противокорабельная ракета «Нептун». 20 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты были запущены по Украине, заявило командование Воздушных сил ВСУ. РФ и Китай подтвердили бесперспективность встреч по Украине, игнорирующих интересы Москвы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:02

Россия готова обсуждать «действительно серьезные предложения» по Украине, основанные на учете российских законных интересов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

08:59

Взрывы произошли в Запорожье, сообщает украинское издание «Страна».

08:56

Участники СВО будут обслуживаться в аэропортах в приоритетном порядке, следует из телеграммы, разосланной Росавиацией авиакомпаниям и аэропортам. Об этом сообщает РБК.

Ведомство также предложило авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания участников СВО на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности рекомендовано размещать их на наиболее комфортные места.

08:47

Вступление Украины в НАТО является угрозой национальной безопасности России, оно абсолютно неприемлемо для России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

08:44

Военный порт Очакова Николаевской области оказался ночью под ударом, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.

По его данным, также было уничтожено расположение ВСУ в центре Полтавы. Еще один удар нанесен по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области.

08:42

08:34

Что сказал глава МИД Китая Ван И по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым:

— Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов;

— Китай никогда не подливает масла в огонь и не преследует корыстных целей в международных конфликтах.

08:23

Что еще сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с китайским коллегой Ван И по теме украинского кризиса:

— РФ в связи с атаками беспилотников на ЗАЭС намерена добиваться от МАГАТЭ честных оценок происходящего;

— РФ на планируемом заседании СБ ООН будет добиваться оценки атак Киева на ЗАЭС;

— Россия рассчитывала на фиксацию провокаций Киева против ЗАЭС, когда согласилась на присутствие там экспертов МАГАТЭ;

— РФ и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС.

08:17

РФ и Китай подтвердили бесперспективность встреч по Украине, которые игнорируют интересы Москвы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в КНР.

08:10

20 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты были запущены по Украине, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все дроны удалось сбить.

Украинские ПВО работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

08:07

Система автоматического уничтожения воздушной цели сработала ночью над морем вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

08:05

⚡️ Российские средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще два — над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, также была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» над Черным морем у Крыма.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 776-го дня специальной военной операции России на Украине.

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