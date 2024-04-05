Закрыты посольства, дипломатам запрещено выходить из дома. Израиль ждет мести Ирана

МИД Израиля приостановил работу 28 диппредставительств в разных странах из-за угроз со стороны Ирана отомстить за удар по их консульству в Дамаске, нанесенный 1 апреля. Дипломатам рекомендовали не выходить из дома в спортзал или в магазин, а также сменить привычные маршруты и нарушить устоявшийся распорядок дня. «Это действительно страшно», — признался в разговоре с Ynet один из израильских дипломатов.

Министерство иностранных дел Израиля приостановило работу 28 диппредставительств по всему миру из-за угроз со стороны Ирана, передает Sky News Arabia.

«Уровень опасности в посольствах Израиля по всему миру повышен до максимального уровня. Сотрудники миссий в ряде стран были эвакуированы в полном составе после оценки ситуации Шабаком (израильская служба госбезопасности — «Газета.Ru») и министерством иностранных дел», — пишет израильский портал Bhol.

По данным издания, правила для сотрудников дипмиссий Израиля ужесточили настолько, что им запрещено выходить из дома даже в спортивный зал или в ближайший магазин. Дипломатам рекомендовали усилить бдительность, сменить привычные маршруты передвижения и нарушить устоявшийся распорядок дня.

«Это действительно страшно. Мы не знаем, к чему все идет», — цитирует издание Ynet анонимного сотрудника израильского МИДа.

Готовятся военные и врачи

Вооруженные силы Израиля приостановили предоставление краткосрочных отпусков военнослужащим и вызвали на службу больше резервистов. В медицинском центре «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме прошли учения по отработке действий при одновременном поступлении большого числа раненых.

Военные также глушат сигнал GPS в некоторых районах страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, чтобы усложнить удар беспилотниками.

Опасения перед местью Ирана именно 5 апреля усиливаются тем, что на этот день выпал международный День солидарности с палестинцами.

«Мы заставим сионистов раскаяться»

Действия Ирана могут стать ответом на удар израильских военных по дипломатическому кварталу в Дамаске, где находится посольство Ирана, нанесенный 1 апреля.

В управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявили о гибели семи военных советников — генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также пяти офицеров.

Армия обороны Израиля официально не комментировала атаку. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари лишь заявил, что под удар попало не консульство, а здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское.

«Мы заставим сионистов раскаяться в агрессивном преступлении против иранского консульства в Дамаске», — написал на своей странице в соцсети X верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент Ирана Эбрахим Раиси обещал, что атака не останется без ответа.

«Сионисты должны знать, что они никогда не достигнут своих коварных целей бесчеловечными действиями», — говорится в заявлении Раиси, опубликованном на сайте его канцелярии (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар нарушением международного права и актом агрессии.