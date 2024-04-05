«Мы не собираемся воевать»: страны НАТО создали совместную миссию на Украине

Солдаты Польши и других стран НАТО во время совместных военных учений в Польше, 2024 год

Глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине. Она будет обучать ВСУ и помогать в «планировании», но не воевать. До этого дипломат угрожал, что если РФ воспримет это как угрозу и нападет на НАТО, то проиграет, потому что альянс «в 20 раз богаче» и «становится сильнее». В Совфеде говорят, что специалисты НАТО уже на Украине и учат ВСУ, а новая инициатива — всего лишь пыль в глаза.

Невоенная миссия

НАТО создаст свою миссию на Украине, но она будет не сражаться, а обучать ВСУ, рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский журналистам по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел альянса.

«Мы решили создать миссию НАТО [на Украине]. Это не значит, что мы собираемся воевать, но теперь мы сможем использовать возможности альянса... для более скоординированной поддержки Украины», — сказал польский министр.

Речь о «координации, обучении и планировании», уточнил он.

Накануне глава польского МИД пояснял, что «поддерживающая», а не военная миссия альянса будет обучать украинцев. Кроме того, ее отправка позволит использовать для помощи ВСУ «логистику альянса и другие общие элементы».

«Все, кому надо, уже давно там»

«Несмотря на нынешнюю тупиковую ситуацию на фронте, Украина еще не сказала последнего слова. Исход войны во многом зависит от того, что мы будем делать», — считает Сикорский.

Журналисты накануне поинтересовались у министра, не боится ли он, что Москва воспримет подобные действия как присоединение НАТО к вооруженному конфликту. На это Сикорский сказал, что Владимир Путин итак убеждает россиян, что его страна воюет с НАТО, а не с Украиной.

«Но пока она (Россия. — «Газета.Ru») не нападает на страны НАТО. И я этого не советую, потому что мы в 20 раз богаче, мы становимся сильнее, и так же, как Советский Союз не выиграл холодную войну с Западом, Россия тоже проиграла бы такую ​​войну», — выразил мнение министр.

По оценке польского издания Polityka, Сикорский специально использовал слово «миссия». Оно прозвучало как обещание отправить на Украину военный контингент НАТО.

«На самом деле все, кому надо от НАТО, там [на Украине] уже давно находятся и в большом количестве и на уровне разведки, и на уровне специальных служб, и так далее... Они и сейчас учат [украинских военных]. Единственное, чего они не делают, это не используют свои регулярные части открыто. Потому что если они будут их использовать, они понимают, что это не для нас даже красная линия, а для них самих», — сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его мнению, НАТО нужно «показывать какие-то достижения». К тому же сегодня альянсу исполнилось 75 лет, поэтому союзники демонстрируют подобные инициативы.

Миссия НАТО — это «просто легализация следующих шагов», прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Россия будет внимательно следить за этим.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 4 апреля в ответ на вопрос прессы об украинской миссии НАТО сообщил, что Польша не планирует «прямого участия в войне».

«Я не буду комментировать этот вопрос, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров [министров иностранных дел НАТО] и их последствиях», — добавил премьер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что НАТО не является и «не будет стороной конфликта на Украине».

«Мы в 20 раз богаче России»

Сикорский также прокомментировал идею пятилетнего фонда помощи Украине в размере €100 млрд. Организовать его предложил Столтенберг. Генсек НАТО хочет, чтобы союзники использовали «меньше краткосрочных предложений и больше многолетних обязательств».

«Путину было бы важно дать понять, что мы планируем, если понадобится, на несколько лет вперед. Он не сможет выиграть [конфликт] за несколько месяцев и даже за год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче [России] и при необходимости можем позволить себе долгосрочный конфликт», — подчеркнул Сикорский.

Фонд станет «ключевом элементом» в создании «миссии» НАТО на Украине, пишет Polityka со ссылкой на утечки из штаб-квартиры альянса. Сама миссия будет заключаться в сборе денег для Украины, предоставлении ВСУ нужного оборудования и боеприпасов, подготовке украинской армии к членству в НАТО.

Евросоюз недавно согласовал помощь Украине на €50 млрд, но пока члены объединения не могут договориться, как их выделить. В Киеве считают, что еще более амбициозного фонда от НАТО вряд ли дождутся.

«В НАТО существует очень простая идея — давайте соберем 100 миллиардов для Украины и придумаем правильную формулу, чтобы распределить их между всеми союзниками... Шансов у этой инициативы ноль», — оценил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.